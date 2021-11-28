«Славия» М
«Славия» М попала в такие турнирные условия, что должна выигрывать. Впрочем, многое зависит еще от параллельного матча в Молодечно.
Команда из Мозыря висит над пропастью, но постарается избежать нервных стыков. Вот только оборона «Славии» действует крайне неудачно…
Более того, «Славия» М не побеждает уже три матча подряд. Последняя победа была одержана месяц назад, и какая — 0:6 над «Минском»!
Против минских динамовцев «Славия» традиционно играет неудачно. В пяти последних очных встречах в ее пассиве четыре поражения.
«Динамо» Минск
Артем Челядинский на ходу строит прекрасный ансамбль. И результат налицо — медали у минчан уже в кармане, вот только непонятно, какого достоинства?!
Шансы на «серебро» есть, однако кроме своей победы, «Динамо» Минск будет надеяться на осечку БАТЭ. Пока вторыми идут именно борисовцы с отрывом в один пункт.
В минувшем туре «Динамо» Минск в рабочем ритме переиграл «Неман» (2:0). Дубль оформил Жан Морель По, в активе которого теперь 7 мячей в чемпионате.
Наверняка команда Челядинского будет до последнего бороться за свое счастье. А 2 место для минчан, в свете неудач последних лет, именно так и воспримется.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.28, на ничью за 5.80, а на «Славию» М — за 10.00.
Хозяева наверняка постараются избежать стыков.
«Динамо» Минск борется за второе место, и
У каждой команды есть своя мотивация, но класс гостей, все же, повыше. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.75 с коэффициентом 2.02.