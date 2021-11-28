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    Минское «Динамо» уверенно одолеет «Славию»?

    «Славия» М — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 ноября 2021 года

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    Иван Бахар
    «Славия» М сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 30-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 13:00 мск. «Славия» М — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Славия» М

    «Славия» М попала в такие турнирные условия, что должна выигрывать. Впрочем, многое зависит еще от параллельного матча в Молодечно.

    Команда из Мозыря висит над пропастью, но постарается избежать нервных стыков. Вот только оборона «Славии» действует крайне неудачно…

    Более того, «Славия» М не побеждает уже три матча подряд. Последняя победа была одержана месяц назад, и какая — 0:6 над «Минском»!

    Все прогнозы на футбол

    Против минских динамовцев «Славия» традиционно играет неудачно. В пяти последних очных встречах в ее пассиве четыре поражения.

    «Динамо» Минск

    Артем Челядинский на ходу строит прекрасный ансамбль. И результат налицо — медали у минчан уже в кармане, вот только непонятно, какого достоинства?!

    Шансы на «серебро» есть, однако кроме своей победы, «Динамо» Минск будет надеяться на осечку БАТЭ. Пока вторыми идут именно борисовцы с отрывом в один пункт.

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    • В минувшем туре «Динамо» Минск в рабочем ритме переиграл «Неман» (2:0). Дубль оформил Жан Морель По, в активе которого теперь 7 мячей в чемпионате.

    Наверняка команда Челядинского будет до последнего бороться за свое счастье. А 2 место для минчан, в свете неудач последних лет, именно так и воспримется.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.28, на ничью за 5.80, а на «Славию» М — за 10.00.

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    Хозяева наверняка постараются избежать стыков.

    «Динамо» Минск борется за второе место, и наверняка будет активно атаковать.

    У каждой команды есть своя мотивация, но класс гостей, все же, повыше. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.75 с коэффициентом 2.02.

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    «Славия» М — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» уверенно одолеет «Славию»?
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