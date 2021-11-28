«Айнтрахт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» в текущем сезоне больше мучается, чем играет. 11 место для клуба — явный провал, так что нужно срочно улучшать результаты.

В минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. На выезде команда нанесла поражение «Фрайбургу» (0:2).

Причем эта победа стала для команды второй к ряду в Бундеслиге. Да и в Лиге Европы «Айнтрахт» возглавляет свою группу, сыграв на неделе в ничью с «Антверпеном» (2:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

Против «Унион» «Айнтрахт» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах франкфуртцы одержали три победы при одном поражении.

«Унион»

Берлинцы проводят отличный сезон, и 5 место это только подтверждает. Причем отставание от третьей позиции всего ничего — 2 очка.

Причем забивает и пропускает команда практически с одинаковой частотой. 19 раз «Унион» забил, пропустив в свои ворота на два мяча меньше.

К слову, в минувшем туре команда добыла важнейшую во всех смыслах победу. Дерби с «Гертой» (2:0) было выиграно, причем оба своих мяча «Унион» забил до перерыва.

Более того, на неделе хорошая тенденция продолжилась и в Лиге конференций. Там «Унион» на выезде переиграл «Маккаби» из Хайфы (0:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Унион» — за 3.00.

Франкфуртцы в последних матчах выглядят весьма убедительно.

Гости не пропустили в двух последних матчах, однако неудачно играют с «Айнтрахтом» .

Хозяева сильнее по составу, к тому же традиционно успешно противостоят «Униону». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.30.