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    «Айнтрахт» сломит сопротивление «Униона»?

    «Айнтрахт» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Бундеслига, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Унион»
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    Филип Костич
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Ноября 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Унион

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» в текущем сезоне больше мучается, чем играет. 11 место для клуба — явный провал, так что нужно срочно улучшать результаты.

    В минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. На выезде команда нанесла поражение «Фрайбургу» (0:2).

    Причем эта победа стала для команды второй к ряду в Бундеслиге. Да и в Лиге Европы «Айнтрахт» возглавляет свою группу, сыграв на неделе в ничью с «Антверпеном» (2:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против «Унион» «Айнтрахт» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах франкфуртцы одержали три победы при одном поражении.

    «Унион»

    Берлинцы проводят отличный сезон, и 5 место это только подтверждает. Причем отставание от третьей позиции всего ничего — 2 очка.

    Причем забивает и пропускает команда практически с одинаковой частотой. 19 раз «Унион» забил, пропустив в свои ворота на два мяча меньше.

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    • К слову, в минувшем туре команда добыла важнейшую во всех смыслах победу. Дерби с «Гертой» (2:0) было выиграно, причем оба своих мяча «Унион» забил до перерыва.

    Более того, на неделе хорошая тенденция продолжилась и в Лиге конференций. Там «Унион» на выезде переиграл «Маккаби» из Хайфы (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Унион» — за 3.00.

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    Франкфуртцы в последних матчах выглядят весьма убедительно.

    Гости не пропустили в двух последних матчах, однако неудачно играют с «Айнтрахтом».

    Хозяева сильнее по составу, к тому же традиционно успешно противостоят «Униону». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.30.

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    «Айнтрахт» — «Унион»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» сломит сопротивление «Униона»?
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