Коэффициенты на матч Айнтрахт Ф — Унион
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» в текущем сезоне больше мучается, чем играет. 11 место для клуба — явный провал, так что нужно срочно улучшать результаты.
В минувшем туре «Айнтрахт» добыл важнейшие три очка. На выезде команда нанесла поражение «Фрайбургу» (0:2).
Причем эта победа стала для команды второй к ряду в Бундеслиге. Да и в Лиге Европы «Айнтрахт» возглавляет свою группу, сыграв на неделе в ничью с «Антверпеном» (2:2).
Против «Унион» «Айнтрахт» в последние годы играет довольно успешно. В пяти последних очных битвах франкфуртцы одержали три победы при одном поражении.
«Унион»
Берлинцы проводят отличный сезон, и 5 место это только подтверждает. Причем отставание от третьей позиции всего ничего — 2 очка.
Причем забивает и пропускает команда практически с одинаковой частотой. 19 раз «Унион» забил, пропустив в свои ворота на два мяча меньше.
К слову, в минувшем туре команда добыла важнейшую во всех смыслах победу. Дерби с «Гертой» (2:0) было выиграно, причем оба своих мяча «Унион» забил до перерыва.
Более того, на неделе хорошая тенденция продолжилась и в Лиге конференций. Там «Унион» на выезде переиграл «Маккаби» из Хайфы (0:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Унион» — за 3.00.
Франкфуртцы в последних матчах выглядят весьма убедительно.
Гости не пропустили в двух последних матчах, однако
Хозяева сильнее по составу, к тому же традиционно успешно противостоят «Униону». Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2.30.