«Химки» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

«Химки» бросает из жары в холод. Вот и на тренерском мостике произошел любопытный камбэк: туда вернулся недавно уволенный Игорь Черевченко.

В минувшем туре «Химки» добыли важнейший балл. Все-таки сухая ничья на выезде с ЦСКА может считаться успехом.

Тем не менее, химкинцы занимают предпоследнее 15 место. Правда, отставание от спасительного 12 места составляет лишь два очка.

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Пока главной проблемой команды является крайне слабая линия атаки. В 15 поединках забито только 11 мячей.

«Краснодар»

Краснодарцы осенью выглядят выгоднее, чем в начале сезона. Вот и подъем на 5 место подоспел вполне логично.

«Быки» сильны надежной обороной, давшей результативный сбой лишь 14 раз. К слову, столько же пропустил ЦСКА.

Минувший тур команда Виктора Гончаренко провела блестяще. Дома кубанцы оставили ни с чем «Спартак» (2:1).

Лидер атак «Краснодара» Джон Кордоба забил уже 6 мячей в чемпионате. Стоит отметить также Реми Кабеллу и Гжегожа Крыховяка.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Краснодар» за 1.70 на ничью за 3.60, а на «Химки» — за 4.75.

«Химки» не выигрывают уже полтора месяца .

Гости нестабильны, но намерены подняться в тройку лидеров.

Мощная краснодарская атака проявит свое мастерство. Наши прогноз и ставка — Фора «Краснодара» -0.75 с коэффициентом 2.02.