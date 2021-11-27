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    «Краснодар» одолеет «Химки»?

    «Химки» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, РПЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Краснодар»
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    Реми Кабелла
    «Химки» сыграет на своем поле с «Краснодаром» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:00 мск. «Химки» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч Химки — Краснодар
  • 1
  • 4.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    «Химки» бросает из жары в холод. Вот и на тренерском мостике произошел любопытный камбэк: туда вернулся недавно уволенный Игорь Черевченко.

    В минувшем туре «Химки» добыли важнейший балл. Все-таки сухая ничья на выезде с ЦСКА может считаться успехом.

    Тем не менее, химкинцы занимают предпоследнее 15 место. Правда, отставание от спасительного 12 места составляет лишь два очка.

    Все прогнозы на РПЛ

    Пока главной проблемой команды является крайне слабая линия атаки. В 15 поединках забито только 11 мячей.

    «Краснодар»

    Краснодарцы осенью выглядят выгоднее, чем в начале сезона. Вот и подъем на 5 место подоспел вполне логично.

    «Быки» сильны надежной обороной, давшей результативный сбой лишь 14 раз. К слову, столько же пропустил ЦСКА.

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    • Минувший тур команда Виктора Гончаренко провела блестяще. Дома кубанцы оставили ни с чем «Спартак» (2:1).

    Лидер атак «Краснодара» Джон Кордоба забил уже 6 мячей в чемпионате. Стоит отметить также Реми Кабеллу и Гжегожа Крыховяка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Краснодар» за 1.70 на ничью за 3.60, а на «Химки» — за 4.75.

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    «Химки» не выигрывают уже полтора месяца.

    Гости нестабильны, но намерены подняться в тройку лидеров.

    Мощная краснодарская атака проявит свое мастерство. Наши прогноз и ставка — Фора «Краснодара» -0.75 с коэффициентом 2.02.

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    «Химки» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Краснодар» одолеет «Химки»?
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