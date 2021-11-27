«Эмполи» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:00 мск. «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» имеет в своем активе после 13 проведенных встреч 16 зачетных баллов, с которыми занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 12 место, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

На счету новичка Серии А в текущем первенстве пять выигранных встреч, одна ничья и семь поражений. Причем четыре проигрыша у клуба были от серьезных соперников.

В прошлом же туре коллектив на выезде уступил «Вероне» со счетом 1:2, а до этого расписал мировую дома с «Джено» 2:2 и в гостях одолел «Сассуоло» 2:1.

Календарь и таблица Серии А

Только четыре из 16 пунктов «Эмполи» в этом чемпионате заработал на своей арене, раз победив при одной мировой и четырех неудачах.

«Фиорентина»

По итогам 13 туров «Фиорентина» с 21 баллом идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, но шестой еврокубковой строке уступает только по разнице мячей.

«Фиалки» весьма неплохо стартовали в этом первенстве, одержав четыре победы в первых шести турах при двух фиаско. Однако затем они выдали не лучший отрезок.

В последующих семи матчах у флорентийцев четыре поражения и три победы, одна из которых была дома в прошлом туре над «Миланом» 4:3, а игровым днем ранее они минимально уступили в Турине «Ювентусу» — 0:1.

Вне родных стен флорентийцы в этом чемпионате пока набрали девять баллов из 21, выиграв три раза при четырех поражениях.

В рамках Серии А-2018/19 эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Фиорентина»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фиорентины» — 2.08, победа «Эмполи» — 3.48, ничья — 3.88.

«Эмполи» периодически выдает неплохие матчи, но в с сильными соперниками играет в основном неудачно, да и к тому же слабо выступает дома. В общем, в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям, на которых мы и ставим.