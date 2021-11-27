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    «Фиалки» пополнятся тремя очками в Эмполи?

    «Эмполи» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Серия А, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Фиорентина»
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    Душан Влахович
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:00 мск. «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Ноября 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 17:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    Коэффициенты на матч Эмполи — Фиорентина

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Эмполи»

    «Эмполи» имеет в своем активе после 13 проведенных встреч 16 зачетных баллов, с которыми занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 12 место, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны.

    На счету новичка Серии А в текущем первенстве пять выигранных встреч, одна ничья и семь поражений. Причем четыре проигрыша у клуба были от серьезных соперников.

    В прошлом же туре коллектив на выезде уступил «Вероне» со счетом 1:2, а до этого расписал мировую дома с «Джено» 2:2 и в гостях одолел «Сассуоло» 2:1.

    Календарь и таблица Серии А

    Только четыре из 16 пунктов «Эмполи» в этом чемпионате заработал на своей арене, раз победив при одной мировой и четырех неудачах.

    «Фиорентина»

    По итогам 13 туров «Фиорентина» с 21 баллом идет на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, но шестой еврокубковой строке уступает только по разнице мячей.

    «Фиалки» весьма неплохо стартовали в этом первенстве, одержав четыре победы в первых шести турах при двух фиаско. Однако затем они выдали не лучший отрезок.

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    • В последующих семи матчах у флорентийцев четыре поражения и три победы, одна из которых была дома в прошлом туре над «Миланом» 4:3, а игровым днем ранее они минимально уступили в Турине «Ювентусу» — 0:1.

    Вне родных стен флорентийцы в этом чемпионате пока набрали девять баллов из 21, выиграв три раза при четырех поражениях.

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    В рамках Серии А-2018/19 эти клубы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Фиорентина»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фиорентины» — 2.08, победа «Эмполи» — 3.48, ничья — 3.88.

    «Эмполи» периодически выдает неплохие матчи, но в с сильными соперниками играет в основном неудачно, да и к тому же слабо выступает дома. В общем, в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям, на которых мы и ставим.

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    «Эмполи» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Фиалки» пополнятся тремя очками в Эмполи?
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