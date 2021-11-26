В пятницу, 26 ноября, «Ланс» на своем поле примет «Анже» в рамках 15-го тура французской Лиги 1. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Ланс» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» в текущем сезоне замахнулся на завоевание медалей. После 14 туров он идет четвертым в турнирной таблице французской Лиги 1, отставая всего на два балла от второго места.

За всю турнирную дистанцию «золотисто-красные» смогли победить в семи поединках, еще в трех случаях они делили очки со своими оппонентами и четыре встречи они проиграли, три из которых были гостевыми.

В своем последнем сыгранном поединке чемпионата коллектив на выезде был разгромлен «Брестом» со счетом 0:4, а игровым днем ранее он с таким же результатом дома одолел «Труа».

Календарь и таблица Лиги 1

14 из 24 общих пунктов «Ланс» заработал как раз на своем поле, победив в четырех поединках при двух ничейных матчах и одним фиаско.

«Анже»

«Анже» имеет на своем счету 21 балл, с которым в турнирной таблице чемпионата Франции находится на шестом месте, уступая три очка предстоящему сопернику.

«Черно-белые» в текущем первенстве пока потерпели только три поражения, а еще они шесть встреч закончили мировыми исходами и пять матчей выиграли.

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В минувшем туре коллектив на своем поле добыл минимальную викторию над «Лорьяном» со счетом 1:0. Этим результатом он прервал свою серию из четырех матчей без выигрышей.

Только восемь из 21 балла «Анже» заработал вне родных стен в текущем первенстве, победив один раз при одном фиаско и пяти мировых исходах.

В минувшем сезоне «Анже» в играх с «Лансем» набрал четыре очка, победив 3:1 на выезде и расписав мировую 2:2 дома.

Прогноз и ставка на «Ланс» — «Анже»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ланса» предлагают — 1.92.

На викторию «Анже» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.84.

«Ланс» смог выиграть у «Анже» только раз за последние десять очных встреч. Ожидаем, что и сейчас «черно-белые» смогут отобрать очки у «золотисто-красных». К тому же «Анже» в этом сезоне неплохо играет в гостях.