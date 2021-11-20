«Сельта»
«Сельта» набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 13-ти сыгранных матчей.
Перед паузой на матчи сборных «Сельта» провела сумасшедший матч против «Барселорны». Уже к 34-й минуте клуб из Виго пропустил три мяча, но после перерыва отыгрался, забив третий мяч за несколько минут до финального свистка. Итог — ничья 3:3.
При этом в шести предыдущих матчах у «Сельты» только одна победа. В конце октября команда Эдуардо Коудета выиграла у «Хетафе».
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В семи домашних матчах «Сельта» одержала только одну победу и потерпела пять поражений.
«Вильярреал»
«Вильярреал» тем временем после 12-ти сыгранных матчей находится на 12-й строчке. Сейчас в активе «Субмарины» 15 очков.
Как и в прошлом сезоне, «Вильярреал» одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Половина матчей с участием команды Унаи Эмери завершилась вничью.
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В начале ноября «Вильярреал» с трудом выиграл на своем поле у «Хетафе», но перед этим в четырех турах Ла Лиги было три поражения и домашняя ничья с «Кадисом».
«Вильярреал» еще ни разу не выигрывал в гостях в текущем чемпионате Испании (четыре ничьи и два поражения).
Прогноз и ставка
На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вильярреала» — за 2.52.
Как ни странно, в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами и при этом забили друг другу по четыре мяча.
Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на голевую феерию. Скорее всего, будет много борьбы и суеты — типичный матч Ла Лиги.
Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.88.
Также можно рассмотреть ставку на ничью с точным счетом