«Сельта» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 ноября в Виго, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 13-ти сыгранных матчей.

Перед паузой на матчи сборных «Сельта» провела сумасшедший матч против «Барселорны». Уже к 34-й минуте клуб из Виго пропустил три мяча, но после перерыва отыгрался, забив третий мяч за несколько минут до финального свистка. Итог — ничья 3:3.

При этом в шести предыдущих матчах у «Сельты» только одна победа. В конце октября команда Эдуардо Коудета выиграла у «Хетафе».

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В семи домашних матчах «Сельта» одержала только одну победу и потерпела пять поражений.

«Вильярреал»

«Вильярреал» тем временем после 12-ти сыгранных матчей находится на 12-й строчке. Сейчас в активе «Субмарины» 15 очков.

Как и в прошлом сезоне, «Вильярреал» одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Половина матчей с участием команды Унаи Эмери завершилась вничью.

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В начале ноября «Вильярреал» с трудом выиграл на своем поле у «Хетафе», но перед этим в четырех турах Ла Лиги было три поражения и домашняя ничья с «Кадисом».

«Вильярреал» еще ни разу не выигрывал в гостях в текущем чемпионате Испании (четыре ничьи и два поражения).

Прогноз и ставка

На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вильярреала» — за 2.52.

Как ни странно, в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами и при этом забили друг другу по четыре мяча.

Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на голевую феерию. Скорее всего, будет много борьбы и суеты — типичный матч Ла Лиги.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.88.