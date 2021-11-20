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    «Вильярреал» снова сыграет вничью?

    «Сельта» — «Вильярреал». Прогноз (9.00) и ставки на чемпионат Испании 20 ноября 2021 года

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    «Вильярреал» еще ни разу не выигрывал в гостях в текущем чемпионате Испании
    «Сельта» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 ноября в Виго, начало — в 16:00 мск. «Сельта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Ноября 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.50
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    «Сельта»

    «Сельта» набрала 12 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 13-ти сыгранных матчей.

    Перед паузой на матчи сборных «Сельта» провела сумасшедший матч против «Барселорны». Уже к 34-й минуте клуб из Виго пропустил три мяча, но после перерыва отыгрался, забив третий мяч за несколько минут до финального свистка. Итог — ничья 3:3.

    При этом в шести предыдущих матчах у «Сельты» только одна победа. В конце октября команда Эдуардо Коудета выиграла у «Хетафе».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В семи домашних матчах «Сельта» одержала только одну победу и потерпела пять поражений.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» тем временем после 12-ти сыгранных матчей находится на 12-й строчке. Сейчас в активе «Субмарины» 15 очков.

    Как и в прошлом сезоне, «Вильярреал» одна из самых дружелюбных команд Ла Лиги. Половина матчей с участием команды Унаи Эмери завершилась вничью.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В начале ноября «Вильярреал» с трудом выиграл на своем поле у «Хетафе», но перед этим в четырех турах Ла Лиги было три поражения и домашняя ничья с «Кадисом».

    «Вильярреал» еще ни разу не выигрывал в гостях в текущем чемпионате Испании (четыре ничьи и два поражения).

    Прогноз и ставка

    На «Сельту» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вильярреала» — за 2.52.

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    Как ни странно, в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами и при этом забили друг другу по четыре мяча.

    Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на голевую феерию. Скорее всего, будет много борьбы и суеты — типичный матч Ла Лиги.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью с точным счетом 0:0 за 9.00. «Вильярреал» любит такие исходы.

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    «Сельта» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Вильярреал» снова сыграет вничью?
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