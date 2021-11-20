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    «Боруссия» прервет неудачную серию, но много голов ждать не стоит

    «Боруссия» Д — «Штутгарт». Прогноз (к. 3.05) и ставки на футбол, Бундеслига, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Штутгарт»
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    Марко Ройс
    В матче 12 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Штутгарт». Встреча команд назначена на 20 ноября 17:30 по мск. «Боруссия» Д — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Ноября 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Шмели» ушли на международную паузу вторыми в Бундеслиге. Они набрали 24 очка и сейчас отстают от «Баварии» всего на 4 пункта.

    В последнем туре команда проиграла на выезде «РБ Лейпцигу» со счетом 1:2. Очередная потеря очков может лишить хозяев второй строчки. Еще из последних результатов можно выделить поражение от «Аякса» в Лиге чемпионов (1:3), победы над «Кельном» (2:0) и «Ингольштадтом» (2:0) в Кубке Германии.

    У дортмундцев сейчас серьезные кадровые проблемы. Во-первых, травмирован их главный бомбардир Эрлинг Холанн. Сюда же добавим травмы Махмуда Дауда, Эмре Джана, Юссуфы Мукоко и Нико Шульца. Они могли бы усилить команду перед предстоящей игрой.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Отметим, что у «желто-черных» отменная домашняя статистика в этом сезоне. Они выиграли все 6 домашних матчей и занимают третье место по результативности на своем поле, забив 19 голов.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» висит над зоной вылета, имея на счету 10 очков. Всего 2 пункта отделяют команду от предпоследней 17 строчки. При этом она не может выиграть в чемпионате уже 4 поединка.

    Серия началась с ничейных матчей против гладбахской «Боруссии» (1:1) и «Униона» (1:1). После этого были поражения от «Аугсбурга» (1:4) и «Арминии» (0:1).

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    • На выезде «швабы» сыграли 5 матчей и ни в одном из них не смогли одержать победу — 3 ничьи и 2 поражения.

    Дополнительных проблем добавляют травмы игроков. Травмирован бомбардир прошлого сезона Саша Каладжич. Также травмированы Константинос Мавропанос и Крис Фухрих. Под вопросом Марк Кемпф.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» нам предлагают поставить с котировкой 1.35. На победу «Штутгарта» букмекеры дают коэффициент 8.40. Коэффициент на ничью составляет 5.60.

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    Последние 2 матча «шмелей» показали, что кадровые проблемы сильно повлияли на их игру. Теперь их стало чуть больше, при этом здоровые игроки вернуться со сборных и не все в оптимальных кондициях.

    Полагаем, что для «Боруссии» это будет непростой матч. «Штутгарт» борется за выживание и обязательно воспользуется проблемами соперника. Скорее всего, хозяева не смогут много забить, но вот остановить свою серию поражений должны. Ставка — «Боруссия» не проиграет и ТМ 2.5 за 3.05.

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    «Боруссия» Д — «Штутгарт»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. «Боруссия» прервет неудачную серию, но много голов ждать не стоит
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