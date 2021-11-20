В матче 12 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Штутгарт». Встреча команд назначена на 20 ноября 17:30 по мск. «Боруссия» Д — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» ушли на международную паузу вторыми в Бундеслиге. Они набрали 24 очка и сейчас отстают от «Баварии» всего на 4 пункта.

В последнем туре команда проиграла на выезде «РБ Лейпцигу» со счетом 1:2. Очередная потеря очков может лишить хозяев второй строчки. Еще из последних результатов можно выделить поражение от «Аякса» в Лиге чемпионов (1:3), победы над «Кельном» (2:0) и «Ингольштадтом» (2:0) в Кубке Германии.

У дортмундцев сейчас серьезные кадровые проблемы. Во-первых, травмирован их главный бомбардир Эрлинг Холанн. Сюда же добавим травмы Махмуда Дауда, Эмре Джана, Юссуфы Мукоко и Нико Шульца. Они могли бы усилить команду перед предстоящей игрой.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отметим, что у «желто-черных» отменная домашняя статистика в этом сезоне. Они выиграли все 6 домашних матчей и занимают третье место по результативности на своем поле, забив 19 голов.

«Штутгарт»

«Штутгарт» висит над зоной вылета, имея на счету 10 очков. Всего 2 пункта отделяют команду от предпоследней 17 строчки. При этом она не может выиграть в чемпионате уже 4 поединка.

Серия началась с ничейных матчей против гладбахской «Боруссии» (1:1) и «Униона» (1:1). После этого были поражения от «Аугсбурга» (1:4) и «Арминии» (0:1).

На выезде «швабы» сыграли 5 матчей и ни в одном из них не смогли одержать победу — 3 ничьи и 2 поражения.

Дополнительных проблем добавляют травмы игроков. Травмирован бомбардир прошлого сезона Саша Каладжич. Также травмированы Константинос Мавропанос и Крис Фухрих. Под вопросом Марк Кемпф.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» нам предлагают поставить с котировкой 1.35. На победу «Штутгарта» букмекеры дают коэффициент 8.40. Коэффициент на ничью составляет 5.60.

Последние 2 матча «шмелей» показали, что кадровые проблемы сильно повлияли на их игру. Теперь их стало чуть больше, при этом здоровые игроки вернуться со сборных и не все в оптимальных кондициях.