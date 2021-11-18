«Фламенго»
«Фламенго» после 31 сыгранного матча занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Атлетико Минейро» составляет восемь очков.
В недавнем матче «Фламенго» разгромил на выезде «Сан-Паулу» (4:0). Три мяча удалось забить еще до перерыва.
А перед этим клуб из Рио-де-Жанейро одержал уверенную победу над «Байей» (3:0).
«Фламенго» в шести предыдущих матчах на своем поле одержал пять побед и ни разу не проиграл.
«Коринтианс»
«Коринтианс» тем временем провели уже 32 матча, в которых набрали 50 очков. Гости на данный момент занимают пятое место.
Несколько дней назад «Коринтианс» выиграл на своем поле у «Куябы» со счетом 3:2, тем самым отреагировав на гостевое поражение от «Атлетико Минейро» (0:3).
Безвыигрышная серия «Коринтианс» в гостях составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).
Прогноз и ставка
На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Коринтианс» — за 6.65.
У «Коринтианс» в последнее время совсем не получаются матчи против «Фламенго». Четыре предыдущие встречи завершились победами соперника.
С учетом турнирной ситуации «Фламенго» и на этот раз постарается набрать три очка. Это позволит хозяева продолжить погоню за «Атлетико Минейро».
Ставка — победа «Фламенго» + тотал матча меньше 3,5 за 2.14.