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    «Фламенго» снова выиграет у «Коринтианс»?

    «Фламенго» — «Коринтианс». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат Бразилии 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Коринтианс»
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    «Фламенго» в шести предыдущих матчах на своем поле одержал пять побед
    «Фламенго» сыграет на своем поле против «Коринтианс» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 18 ноября в Рио-же-Жанейро, начало — 03:30 мск. «Фламенго» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» после 31 сыгранного матча занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Атлетико Минейро» составляет восемь очков.

    В недавнем матче «Фламенго» разгромил на выезде «Сан-Паулу» (4:0). Три мяча удалось забить еще до перерыва.

    А перед этим клуб из Рио-де-Жанейро одержал уверенную победу над «Байей» (3:0).

    «Фламенго» в шести предыдущих матчах на своем поле одержал пять побед и ни разу не проиграл.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» тем временем провели уже 32 матча, в которых набрали 50 очков. Гости на данный момент занимают пятое место.

    Несколько дней назад «Коринтианс» выиграл на своем поле у «Куябы» со счетом 3:2, тем самым отреагировав на гостевое поражение от «Атлетико Минейро» (0:3).

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    Безвыигрышная серия «Коринтианс» в гостях составляет уже пять матчей (три поражения и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Коринтианс» — за 6.65.

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    У «Коринтианс» в последнее время совсем не получаются матчи против «Фламенго». Четыре предыдущие встречи завершились победами соперника.

    С учетом турнирной ситуации «Фламенго» и на этот раз постарается набрать три очка. Это позволит хозяева продолжить погоню за «Атлетико Минейро».

    Ставка — победа «Фламенго» + тотал матча меньше 3,5 за 2.14.

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    «Фламенго» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на футбол. «Фламенго» снова выиграет у «Коринтианс»?
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