«Оренбург»
«Оренбург» в нынешнем сезоне — явный фаворит ФНЛ. Правда, без осечек команда Марцела Лички не обходится.
Например, в минувшем туре «Оренбург» проиграл. «Газовики» на выезде не сумели справиться с «Факелом» (1:0).
Впрочем, команда Лички сохранила за собой первую строчку. Правда, отрыв от преследователей минимальный, и может растаять, словно мартовский снег.
Оренбуржцам явно не хватает лидера атак Джоэля Фамейе. Ганец, возможно, поможет своим партнерам уже в этой встрече.
«Томь»
Сергею Жукову — огромнейший респект за томичей. Собрать команду буквально за пару недель до старта чемпионата, и неплохо там смотреться — дорогого стоит.
«Томь» действительно симпатичная, и, что важнее, не боится никого. Нынешнее 10 место можно считать прекрасным результатом.
Минувший тур команда Жукова провела в своем стиле. Дома «Томь» оставила ни с чем «Велес» (1:0), причем до того отобрала очки у «Факела» (2:2).
Против «Оренбурга» у томичей редко получаются удачные матчи. Из пяти последних очных встреч «Томь» добыла лишь одну ничью при четырех поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.36, на ничью за 4.64, а на «Томь» — за 9.50.
«Томь» способна дать бой лидеру, но не более того.
«Оренбург» сильно разозлен на себя за последнюю неудачу, и явно постарается добыть уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -1.5 с коэффициентом 2.20.