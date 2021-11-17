«Оренбург» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в нынешнем сезоне — явный фаворит ФНЛ. Правда, без осечек команда Марцела Лички не обходится.

Например, в минувшем туре «Оренбург» проиграл. «Газовики» на выезде не сумели справиться с «Факелом» (1:0).

Впрочем, команда Лички сохранила за собой первую строчку. Правда, отрыв от преследователей минимальный, и может растаять, словно мартовский снег.

Прогнозы на ФНЛ

Оренбуржцам явно не хватает лидера атак Джоэля Фамейе. Ганец, возможно, поможет своим партнерам уже в этой встрече.

«Томь»

Сергею Жукову — огромнейший респект за томичей. Собрать команду буквально за пару недель до старта чемпионата, и неплохо там смотреться — дорогого стоит.

«Томь» действительно симпатичная, и, что важнее, не боится никого. Нынешнее 10 место можно считать прекрасным результатом.

Минувший тур команда Жукова провела в своем стиле. Дома «Томь» оставила ни с чем «Велес» (1:0), причем до того отобрала очки у «Факела» (2:2).

Против «Оренбурга» у томичей редко получаются удачные матчи. Из пяти последних очных встреч «Томь» добыла лишь одну ничью при четырех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.36, на ничью за 4.64, а на «Томь» — за 9.50.

Команда Лички явно сильнее соперника , и полна решимости закрепиться на первой строчке.

«Томь» способна дать бой лидеру, но не более того.

«Оренбург» сильно разозлен на себя за последнюю неудачу, и явно постарается добыть уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -1.5 с коэффициентом 2.20.