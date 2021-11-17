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    «Оренбург» оторвется на томичах?

    «Оренбург» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, ФНЛ, 17 ноября 2021 года

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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Томью» в рамках 23-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Ноября 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Томь Томь
  • Томск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.00
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» в нынешнем сезоне — явный фаворит ФНЛ. Правда, без осечек команда Марцела Лички не обходится.

    Например, в минувшем туре «Оренбург» проиграл. «Газовики» на выезде не сумели справиться с «Факелом» (1:0).

    Впрочем, команда Лички сохранила за собой первую строчку. Правда, отрыв от преследователей минимальный, и может растаять, словно мартовский снег.

    Прогнозы на ФНЛ

    Оренбуржцам явно не хватает лидера атак Джоэля Фамейе. Ганец, возможно, поможет своим партнерам уже в этой встрече.

    «Томь»

    Сергею Жукову — огромнейший респект за томичей. Собрать команду буквально за пару недель до старта чемпионата, и неплохо там смотреться — дорогого стоит.

    «Томь» действительно симпатичная, и, что важнее, не боится никого. Нынешнее 10 место можно считать прекрасным результатом.

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    • Минувший тур команда Жукова провела в своем стиле. Дома «Томь» оставила ни с чем «Велес» (1:0), причем до того отобрала очки у «Факела» (2:2).

    Против «Оренбурга» у томичей редко получаются удачные матчи. Из пяти последних очных встреч «Томь» добыла лишь одну ничью при четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.36, на ничью за 4.64, а на «Томь» — за 9.50.

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    Команда Лички явно сильнее соперника, и полна решимости закрепиться на первой строчке.

    «Томь» способна дать бой лидеру, но не более того.

    «Оренбург» сильно разозлен на себя за последнюю неудачу, и явно постарается добыть уверенную победу. Наши прогноз и ставка — Фора «Оренбурга» -1.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Оренбург» — «Томь»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» оторвется на томичах?
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