В заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Франции сыграет на выезде с командой Финляндии. Игра состоится 16 ноября на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало в 22:45 мск. Финляндия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Финны вышли на второе место в группе D благодаря победе над сборной Боснии и Герцеговины со счетом 3:1. Хозяевам удалось выиграть при наличии удаления в составе. При этом от разгрома боснийцев уберег незабитый пенальти Теему Пукки.

Таким образом, сборная Финляндии имеет уже 3 победы в этом отборочном цикле. Ранее «филины» дважды одолели команду Казахстана со счетом 2:0 и 1:0.

У Финляндии 11 очков. Она на 2 пункта опережает Украину, которой проиграла 2 тура назад со счетом 1:2.

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Отметим, что из трех домашних поединков в квалификации финны выиграли только один.

Франция

Французы уже обеспечили себе выход из группы с первой строчки. Это значит, что команда Дидье Дешама напрямую отобралась в финальную часть мундиаля.

В прошлом туре они не оставили никаких шансов казахам, разгромив их со счетом 8:0. Килиан Мбаппе в том матче сделал покер.

До этого сборная Франции выиграла Лигу наций. В октября она одолела Бельгию 3:2 и в финале выиграла у Испании 2:1.

В турнирной таблице группы D «триколоры» имеют 15 очков. Они лучшие по количеству забитых и пропущенных голов (16:3).

Прогноз и ставка

На бумаге фаворитом является Франция — 5.80 на финнов и 1.68 на французов. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.95.

Скорее всего, финны будут играть очень осторожно. В идеале их устроит только победа, однако в первую очередь команда сосредоточится на защите и попытается сыграть на контратаках.

Франция не имеет такой огромной мотивации, поэтому не исключено, что в игре с таким заряженным соперником ей не удастся забить много мячей. Полагаем, что ставка на ИТ Франции меньше 1.5 является неплохим вариантом.