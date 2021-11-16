ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут Португалия — СербияДрама в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте Дани АлвешДани Алвеш вернулся в «Барселону» для ее возвращения
  • 00:40
    • Сербия вырвала победу у Португалии и вышла на ЧМ-2022, отправив португальцев в «стыки»
  • 00:41
    • Сборная Испании одолела Швецию и вышла на ЧМ-2022, шведы сыграют в стыковых матчах
  • 20:07
    • Карпин останется главным тренером сборной
  • 18:52
    • Сборная России не удержала ничейный счет в матче с Хорватией
  • 22:08
    • Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м
  • 21:56
    • Сборная Германии разгромила Армению, Гюндоган оформил дубль
  • 21:52
    • Северная Македония победила Исландию и вышла в стыки ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Финны будут сушить игру

    Финляндия — Франция. Прогноз (к. 1.89) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на Сборная Финляндии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Финляндия — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франция — Финляндия
    В заключительном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 сборная Франции сыграет на выезде с командой Финляндии. Игра состоится 16 ноября на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало в 22:45 мск. Финляндия — Франция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 16 Ноября 2021 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 22:45 Франция Франция
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
    •

    Финляндия

    Финны вышли на второе место в группе D благодаря победе над сборной Боснии и Герцеговины со счетом 3:1. Хозяевам удалось выиграть при наличии удаления в составе. При этом от разгрома боснийцев уберег незабитый пенальти Теему Пукки.

    Таким образом, сборная Финляндии имеет уже 3 победы в этом отборочном цикле. Ранее «филины» дважды одолели команду Казахстана со счетом 2:0 и 1:0.

    У Финляндии 11 очков. Она на 2 пункта опережает Украину, которой проиграла 2 тура назад со счетом 1:2.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Отметим, что из трех домашних поединков в квалификации финны выиграли только один.

    Франция

    Французы уже обеспечили себе выход из группы с первой строчки. Это значит, что команда Дидье Дешама напрямую отобралась в финальную часть мундиаля.

    В прошлом туре они не оставили никаких шансов казахам, разгромив их со счетом 8:0. Килиан Мбаппе в том матче сделал покер.

  • Временно без работы. Лучшие тренеры, ждущие своего шанса
  • От Кике Сетьена до Зинедина Зидана
  • 11/11/2021

    • До этого сборная Франции выиграла Лигу наций. В октября она одолела Бельгию 3:2 и в финале выиграла у Испании 2:1.

    В турнирной таблице группы D «триколоры» имеют 15 очков. Они лучшие по количеству забитых и пропущенных голов (16:3).

    Прогноз и ставка

    На бумаге фаворитом является Франция — 5.80 на финнов и 1.68 на французов. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.95.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Скорее всего, финны будут играть очень осторожно. В идеале их устроит только победа, однако в первую очередь команда сосредоточится на защите и попытается сыграть на контратаках.

    Франция не имеет такой огромной мотивации, поэтому не исключено, что в игре с таким заряженным соперником ей не удастся забить много мячей. Полагаем, что ставка на ИТ Франции меньше 1.5 является неплохим вариантом.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мугуруса — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Джокович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Израиль — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Финляндия — Франция: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Финны будут сушить игру
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры