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    Будет ли матч «верховым»?

    «Флуминенсе» — «Палмейрас». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, Чемпионат Бразилия, 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Палмейрас»
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    «Палмейрас»
    В рамках 32-го тура бразильской Серии А «Флуминенсе» на своем поле сыграет против «Палмейраса». Встреча состоится 15 ноября и начнется в 00:15 по мск. «Флуминенсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» с 42 очками за семь туров до финиша чемпионата идет на девятой позиции. Команда еще имеет шанс побороться за зону кубка Либертадорес, так как отстает от нее на семь баллов при игре в запасе.

    «Трехцветные» за 31 проведенный поединок добились 11 победных результатов, столько же раз они были повержены и в девяти случаях они делили очки со своими оппонентами.

    «Воины» не особо хорошо проводят последний свой отрезок, трижды проиграв за последние четыре встречи при одном выигрыше. В минувшем туре они уступили в гостях аутсайдеру «Гремио» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Флумененсе» в данном розыгрыше Серии А потерпел всего три фиаско, еще семь матчей он выиграл и пять раз сыграл вничью, разница мячей — 16:13.

    «Палмейрас»

    С 52 набранными пунктами «Палмейрас» разместился на второй строке в турнирной таблице. Лидеру он проигрывает десять баллов, а третий «Фламенго» отстает лишь на очко при игре в запасе.

    «Зеленейшие» за всю турнирную дистанцию добились 18 викторий, девять раз они уходили с поля поверженными и в четырех случаях расписывали мировые со своими соперниками.

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    • К данному поединку «поросята» подходят с 6-матчевой победной серией, три из этих выигрыша были «сухими». Так в прошлом туре они на своем поле разгромили «Атлетико Гойаниенсе» со счетом 4:0.

    У «Палмейраса» пока в этом чемпионате первая гостевая статистика: восемь викторий, две мировые и пять фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 21:13.

    В первом круге «Палмейрас» дома победил 1:0, а в прошлом сезоне «поросята» в играх с «Флу» набрали четыре очка, выиграв 2:0 на своем поле и расписав гостевую ничью 1:1.

    Прогноз и ставка на «Флуминенсе» — «Палмейрас»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Палмейраса» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Флуминенсе» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.36.

    Только раз за последние пять очных встреч эти команды сыграли на ТБ 2,5. Однако сейчас коллективам незачем особо отсиживаться в обороне, так им нужна только победа. В общем, в данной игре ставим на «верховой» исход.

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    «Флуминенсе» — «Палмейрас»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли матч «верховым»?
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