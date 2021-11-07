В воскресенье, 7 ноября, «Реймс» на своем поле примет «Монако» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Огюст Делоне II», начнется в 17:00 по московскому времени. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 11 очков.

«Красно-белые» одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в национальном первенстве.

В октябре команда Оскара Гарсии поделила очки с «Брестом» (1:1), а также проиграла «Лансу» (0:2), «Труа» (1:2) и «Бордо» (2:3).

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После травм у «Реймса» восстанавливаются Арбер Зенели, Маршалл Манетзи, Фрейзер Хорнби и Митчелл ван Берген.

«Монако»

«Монако» расположился на десятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 баллами.

На счету «монегасков» пять побед, две ничьи и пять поражений в 12 сыгранных турах.

Подопечные Нико Ковача в четырех предыдущих матчах выиграли у «Бордо» (3:0) и «Монпелье» (3:1), а также уступили «Лиону» (0:2) и «Бресту» (0:2).

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» разошелся миром с ПСВ (0:0) и сохранил лидерство в группе B.

Среди травмированных у «монегасков» значатся Сеск Фабрегас и Элиот Матацо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 2.02, победа «Реймса» — 4.10, ничья — 3.40.

У «монегасков» прослеживаются явные проблемы в выездных встречах национального первенства. Только в октябре в гостях они проиграли «Лиону» и «Бресту», а ведь можно еще вспомнить совсем необязательное поражение от «Труа».

К счастью для команды Нико Ковача, «красно-белые» в последнее время с большим трудом набирают очки. Если в начале сезона они хоть как-то пытались конкурировать, то теперь пошли по наклонной и оказались вблизи зоны вылета.

Нам кажется, что у «Монако» имеются все шансы прервать неудачную выездную серию, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 1.76. Мы ожидаем, что «Реймс» попытается зацепиться за ничью, но все же пропустит один-два мяча.