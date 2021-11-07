ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиХави в «Барселоне»: от холодильника к печке Антонио КонтеВыстраданная победа пойдет на пользу. Конте дебютировал в «Тоттенхэме» Сердар АзмунРПЛ. «Динамо» одолело «Краснодар», «Зенит» в гостях у «Урала», дерби «Спартака» и «Локомотива»
  • 18:27
    • «Крылья Советов» разгромили «Химки» в Самаре
  • 18:23
    • «Динамо» с минимальным счетом одолело «Краснодар»
  • 18:09
    • ЦСКА и «Сочи» назвали стартовые составы
  • 17:23
    • «Сити» обыграл «Юнайтед» в манчестерском дерби
  • 19:34
    • «Бавария» дома победила «Фрайбург»
  • 19:08
    • «Алания» разгромила «Торпедо»
  • 18:41
    • Джокович стал первым финалистом «Мастерса» в Париже
    Все новости спорта

    Одержит ли «Монако» долгожданную выездную победу?

    «Реймс» — «Монако». Прогноз (2.02) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 7 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Реймс Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Фолланд
    В воскресенье, 7 ноября, «Реймс» на своем поле примет «Монако» в рамках 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Огюст Делоне II», начнется в 17:00 по московскому времени. «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 07 Ноября 2021 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 17:00 Монако Монако
  • Монако
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Реймс»

    «Реймс» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 11 очков.

    «Красно-белые» одержали две победы, пять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в национальном первенстве.

    В октябре команда Оскара Гарсии поделила очки с «Брестом» (1:1), а также проиграла «Лансу» (0:2), «Труа» (1:2) и «Бордо» (2:3).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травм у «Реймса» восстанавливаются Арбер Зенели, Маршалл Манетзи, Фрейзер Хорнби и Митчелл ван Берген.

    «Монако»

    «Монако» расположился на десятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 баллами.

    На счету «монегасков» пять побед, две ничьи и пять поражений в 12 сыгранных турах.

  • Хави в «Барселоне»: от холодильника к печке
  • Реакция прессы на тренерское назначение
  • Сегодня

    • Подопечные Нико Ковача в четырех предыдущих матчах выиграли у «Бордо» (3:0) и «Монпелье» (3:1), а также уступили «Лиону» (0:2) и «Бресту» (0:2).

    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» разошелся миром с ПСВ (0:0) и сохранил лидерство в группе B.

    Среди травмированных у «монегасков» значатся Сеск Фабрегас и Элиот Матацо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 2.02, победа «Реймса» — 4.10, ничья — 3.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У «монегасков» прослеживаются явные проблемы в выездных встречах национального первенства. Только в октябре в гостях они проиграли «Лиону» и «Бресту», а ведь можно еще вспомнить совсем необязательное поражение от «Труа».

    К счастью для команды Нико Ковача, «красно-белые» в последнее время с большим трудом набирают очки. Если в начале сезона они хоть как-то пытались конкурировать, то теперь пошли по наклонной и оказались вблизи зоны вылета.

    Нам кажется, что у «Монако» имеются все шансы прервать неудачную выездную серию, поэтому наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 1.76. Мы ожидаем, что «Реймс» попытается зацепиться за ничью, но все же пропустит один-два мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лилль — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 6 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реймс» — «Монако»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Монако» долгожданную выездную победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры