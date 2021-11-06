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    Матч на «Фиште» не порадует голами

    «Сочи» — ЦСКА. Прогноз (к. 2.16) и ставки на чемпионат России 6 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — ЦСКА
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    ЦСКА
    Встреча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 6 ноября. Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 19:00 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Сочи»

    Сочинцы победили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ, а на своем поле команда Владимира Федотова победила в 6 из 7 последних матчей в чемпионате.

    «Сочи» начал октябрь с волевой выездной победы над «Зенитом» (2:1), а вернувшись домой взял верх над «Ростовом» (3:2), трижды забив еще до перерыва.

    Затем южане в гостях уступили «Локомотиву» (1:2), а в последнем матче в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 13 туров РПЛ «Сочи» с 24 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 20-15, Матео Кассьерра забил 5 голов. Не сыграет Прохин, под вопросом Джанаев и Джуганджич.

    ЦСКА

    В последнем туре армейская команда прервала свою 6-матчевую серию без поражений в РПЛ (4 победы, 2 ничьи).

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    • В середине октября подопечные Алексея Березуцкого на выезде обыграли «Урал» (1:0) и победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ.

    Потом ЦСКА в матче Кубка России одолел на выезде липецкий «Металлург» (2:0), а в последнем туре РПЛ проиграл на выезде «Рубину» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров ЦСКА с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-10, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 3.35, а на победу ЦСКА — 3.10.

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    В прошлом сезоне ЦСКА сыграл с сочи вничью 1:1 дома и проиграл на выезде 1:2. Годом ранее армейцы дома разошлись миром с южанами, а на выезде победили 3:1.

    На своем поле сочинцы в этом сезоне почти не проигрывают и не пропускают (всего 4 гола)Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    За 6 предыдущих игр в чемпионате ЦСКА пропустил всего 2 мяча. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.96 и ТМ 2,5 за 1.79.

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    «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 06.11.2021. Прогнозы на футбол. Матч на «Фиште» не порадует голами
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