Встреча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА состоится 6 ноября. Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 19:00 мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы победили в 3 из 4 предыдущих игр в РПЛ, а на своем поле команда Владимира Федотова победила в 6 из 7 последних матчей в чемпионате.

«Сочи» начал октябрь с волевой выездной победы над «Зенитом» (2:1), а вернувшись домой взял верх над «Ростовом» (3:2), трижды забив еще до перерыва.

Затем южане в гостях уступили «Локомотиву» (1:2), а в последнем матче в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 13 туров РПЛ «Сочи» с 24 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 20-15, Матео Кассьерра забил 5 голов. Не сыграет Прохин, под вопросом Джанаев и Джуганджич.

ЦСКА

В последнем туре армейская команда прервала свою 6-матчевую серию без поражений в РПЛ (4 победы, 2 ничьи).

В середине октября подопечные Алексея Березуцкого на выезде обыграли «Урал» (1:0) и победили дома «Крылья Советов» (3:1) в рамках РПЛ.

Потом ЦСКА в матче Кубка России одолел на выезде липецкий «Металлург» (2:0), а в последнем туре РПЛ проиграл на выезде «Рубину» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров ЦСКА с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-10, 4 гола забил Эджуке, по 3 у Чалова и Заболотного. Не сыграет Магнуссон.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 3.35, а на победу ЦСКА — 3.10.

В прошлом сезоне ЦСКА сыграл с сочи вничью 1:1 дома и проиграл на выезде 1:2. Годом ранее армейцы дома разошлись миром с южанами, а на выезде победили 3:1.

На своем поле сочинцы в этом сезоне почти не проигрывают и не пропускают (всего 4 гола)Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .