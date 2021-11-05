В пятницу, 5 ноября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А «Эмполи» в родных стенах сразится с «Дженоа». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Эмполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» с 15 набранными очками делит еще с тремя клубами восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда выиграла пять встреч при шести фиаско.

В минувшем туре первенства тосканцы смогли неожиданно в гостях одолеть «Сассуоло» со счетом 2:1, а перед этим у них было три поражения за последние четыре поединка при одной виктории.

Стоит отметить, что «синие» выиграли последние две игры на выезде. А вот дома они проиграли два последних матча с общим счетом 1:6.

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К слову, за весь сезон, проведя в родных стенах шесть поединков, «Эмполи» потерпел аж пять поражений.

«Дженоа»

«Дженоа» перед этим туром делит 17 место со «Специей», набрав всего восемь баллов в 12 играх и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

В данном первенстве «грифоны» смогли одержать только одну викторию, еще пять раз они играли вничью и столько же раз они уходили с поля поверженными.

К данной игре генуэзцы подходят с 8-матчевой безвыигрышной серией, где было пять ничьих и три фиаско. В минувшем игровом дне они расписали домашнюю мировую с «Венецией», сыграв 0:0.

Что касается гостевой статистики, то «Дженоа» выиграл три из восьми предыдущих матчей, хотя перед этим проигрывал в трех подряд встречах на выезде.

«Дженоа» выиграла у «Эмполи» три последних очных матча с общим счетом 7:2.

Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Дженоа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эмполи» — 2.13, победа «Дженоа» — 3.42, ничья — 3.76.

Так как домашняя статистика «Эмполи» в этом сезоне очень слабая, то в данном поединке гости вполне могут разжиться очками.