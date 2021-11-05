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    «Эмполи» — «Дженоа». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Италии, 5 ноября 2021 года

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    Горан Пандев
    В пятницу, 5 ноября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А «Эмполи» в родных стенах сразится с «Дженоа». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. «Эмполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Ноября 2021 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 22:45 Дженоа Дженоа
  • Генуя
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    Коэффициенты на матч
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    «Эмполи»

    «Эмполи» с 15 набранными очками делит еще с тремя клубами восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда выиграла пять встреч при шести фиаско.

    В минувшем туре первенства тосканцы смогли неожиданно в гостях одолеть «Сассуоло» со счетом 2:1, а перед этим у них было три поражения за последние четыре поединка при одной виктории.

    Стоит отметить, что «синие» выиграли последние две игры на выезде. А вот дома они проиграли два последних матча с общим счетом 1:6.

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    К слову, за весь сезон, проведя в родных стенах шесть поединков, «Эмполи» потерпел аж пять поражений.

    «Дженоа»

    «Дженоа» перед этим туром делит 17 место со «Специей», набрав всего восемь баллов в 12 играх и опережает зону вылета только по дополнительным показателям.

    В данном первенстве «грифоны» смогли одержать только одну викторию, еще пять раз они играли вничью и столько же раз они уходили с поля поверженными.

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    • К данной игре генуэзцы подходят с 8-матчевой безвыигрышной серией, где было пять ничьих и три фиаско. В минувшем игровом дне они расписали домашнюю мировую с «Венецией», сыграв 0:0.

    Что касается гостевой статистики, то «Дженоа» выиграл три из восьми предыдущих матчей, хотя перед этим проигрывал в трех подряд встречах на выезде.

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    «Дженоа» выиграла у «Эмполи» три последних очных матча с общим счетом 7:2.

    Прогноз и ставка на «Эмполи» — «Дженоа»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эмполи» — 2.13, победа «Дженоа» — 3.42, ничья — 3.76.

    Так как домашняя статистика «Эмполи» в этом сезоне очень слабая, то в данном поединке гости вполне могут разжиться очками.

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    «Эмполи» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на футбол. «Грифоны» разживутся очками в Тоскане
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