Греческий «Олимпиакос» сыграет на своем поле против немецкого «Айнтрахта» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Олимпиакос» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» занимает второе место в группе после трех туров. В активе клуба из Греции на данный момент шесть очков.

Две недели назад команда Педру Мартинша проиграла на поле «Айнтрахта» со счетом 1:3. В принципе, ничего удивительного с учетом того, что соперник незадолго до этого обыгрывал в Мюнхене саму «Баварию».

В других матчах Лиги Европы «Олимпиакосу» было заметно попроще. Сначала греки выиграли на своем поле у бельгийского «Антверпена», а потом разгромили на выезде «Фенербахче».

«Олимпиакос» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» тем временем возглавляет свою группу, опережая «Олимпиаком» на одно очко.

Перед домашней победой над греками немецкий клуб сыграл вничью с «Фенербахче» и набрал три очка в гостевой встрече с «Антверпеном».

В трех матчах Лиги Европы «Айнтрахт» пропустил лишь два мяча.

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При этом важно отметить, что в семи домашних матчах «Айнтрахт» одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 2.53, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Айнтрахта» за 2.80.

«Олимпиакос» постарается достойно ответить на своем поле, и, скорее всего, благодаря этому матч будет бодрым и результативным. Гости, скорее всего, тоже смогут забить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.