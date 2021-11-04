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    Сможет ли «Олимпиакос» взять реванш у «Айнтрахта»?

    «Олимпиакос» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.08) и ставки на Лигу Европы 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт» выиграл у «Олимпиакоса» на своем поле со счетом 3:1
    Греческий «Олимпиакос» сыграет на своем поле против немецкого «Айнтрахта» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Олимпиакос» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 04 Ноября 2021 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» занимает второе место в группе после трех туров. В активе клуба из Греции на данный момент шесть очков.

    Две недели назад команда Педру Мартинша проиграла на поле «Айнтрахта» со счетом 1:3. В принципе, ничего удивительного с учетом того, что соперник незадолго до этого обыгрывал в Мюнхене саму «Баварию».

    В других матчах Лиги Европы «Олимпиакосу» было заметно попроще. Сначала греки выиграли на своем поле у бельгийского «Антверпена», а потом разгромили на выезде «Фенербахче».

    «Олимпиакос» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» тем временем возглавляет свою группу, опережая «Олимпиаком» на одно очко.

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    • Перед домашней победой над греками немецкий клуб сыграл вничью с «Фенербахче» и набрал три очка в гостевой встрече с «Антверпеном».

    В трех матчах Лиги Европы «Айнтрахт» пропустил лишь два мяча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    При этом важно отметить, что в семи домашних матчах «Айнтрахт» одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 2.53, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Айнтрахта» за 2.80.

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    «Олимпиакос» постарается достойно ответить на своем поле, и, скорее всего, благодаря этому матч будет бодрым и результативным. Гости, скорее всего, тоже смогут забить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.

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    «Олимпиакос» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Олимпиакос» взять реванш у «Айнтрахта»?
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