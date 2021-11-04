«Олимпиакос»
«Олимпиакос» занимает второе место в группе после трех туров. В активе клуба из Греции на данный момент шесть очков.
Две недели назад команда Педру Мартинша проиграла на поле «Айнтрахта» со счетом 1:3. В принципе, ничего удивительного с учетом того, что соперник незадолго до этого обыгрывал в Мюнхене саму «Баварию».
В других матчах Лиги Европы «Олимпиакосу» было заметно попроще. Сначала греки выиграли на своем поле у бельгийского «Антверпена», а потом разгромили на выезде «Фенербахче».
«Олимпиакос» еще ни разу в текущем сезоне не проигрывал на своем поле.
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» тем временем возглавляет свою группу, опережая «Олимпиаком» на одно очко.
Перед домашней победой над греками немецкий клуб сыграл вничью с «Фенербахче» и набрал три очка в гостевой встрече с «Антверпеном».
В трех матчах Лиги Европы «Айнтрахт» пропустил лишь два мяча.
При этом важно отметить, что в семи домашних матчах «Айнтрахт» одержал только одну победу и пять раз сыграл вничью.
Прогноз и ставка
На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 2.53, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Айнтрахта» за 2.80.
«Олимпиакос» постарается достойно ответить на своем поле, и, скорее всего, благодаря этому матч будет бодрым и результативным. Гости, скорее всего, тоже смогут забить.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.08.
Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.76.