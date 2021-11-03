«Пари Сен-Жермен» сыграет на выезде против «Лейпцига» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Лейпциг» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» после трех туров занимает последнее место в своей группе. Немецкий клуб до сих пор не набрал ни одного очка.

Пока что главным разочарованием можно назвать домашнее поражение «Лейпцига» от «Брюгге», основного конкурента в борьбе за третью строчку и путевку в Лигу Европы.

Хотя в некоторых моментах «Лейпциг» напоминал команду, которая готова соперничать даже с таким монстром, как «Пари Сен-Жермен». Две недели назад команда Джесси Марша какое-то время даже вела в счете на поле парижан, но все-таки не дотерпела.

После матча в Париже «Лейпциг» набрал четыре очка в двух играх Бундеслиги и вышел в следующий раунд Кубка Германии.

«Лейпциг» еще ни разу в этом сезоне не играл вничью на своем поле.

ПСЖ

«Пари Сен-Жермен» тем временем возглавляет группу. Сейчас в активе парижан семь очков — на одно больше, чем у «Манчестер Сити».

Показательным стал домашний матч против «Манчестер Сити», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 2:0, в том числе благодаря голу Лионеля Месси.

К слову, Месси, возможно, пропустит гостевую игру с «Лейпцигом». Аргентинец получил небольшое повреждение в недавнем матче против «Лилля» (2:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«ПСЖ» одержал только одну победу в четырех предыдущих матчах на выезде. Команда Маурисио Почеттино на этом отрезке с трудом дожала «Метц», а также уступила «Ренну» и сыграла вничью с «Брюгге» и «Марселем».

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «ПСЖ» — за 2.18.

«ПСЖ» в последнее время расслабился. И случилось это как раз после классного матча с «Ман Сити». Парижане показали, на что способны, и успокоились. Даже недавний матч с «Лиллем», в котором им удалось сделать камбэк футболисты «ПСЖ» провели слабо.

Ставка — тотал «Лейпцига» больше 1,5 за 2.34. В отличие от гостей, у хозяев точно не будет проблем с настроем.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.87.