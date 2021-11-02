«Ковентри» сыграют на своем поле с «Суонси» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 22:45 мск. «Ковентри» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри»

«Ковентри» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Давно эту команду не видели в элите, но теперь такой вариант вполне возможен.

На данный момент команда занимает 4 место в Чемпионшип. Причем отрыв от 7 позиции составляет 4 пункта.

В минувшем туре «Ковентри» добыл выездную викторию. «Халл» был обыгран с минимальным счетом, причем исход встречи решил быстрый гол.

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Против «Суонси» команда в последние годы выступает неудачно. Из пяти последних очных встреч «Ковентри» проиграл в трех при двух ничьих.

«Суонси»

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, неудачно. Валлийцы пока не претендуют на место в зоне плей-офф.

Причем наибольшую тревогу вызывает атака «Суонси» — лишь 18 забитых мячей в 15 матчах. Причем пропустила команда на гол меньше.

В минувшем туре «Суонси» добыл три очка. Дома команда легко и изящно переиграла «Петерборо», забив все три мяча еще до перерыва (3:0).

Из четырех последних поединков команда выиграла в трех. Лишь поражение от «Бирмингема» (2:1) несколько искажает общую картину.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Суонси» — за 3.50.

В пользу «Ковентри» говорит фактор своего поля и неплохие кондиции лидеров .

«Суонси» несколько улучшил свои результаты, но по-прежнему не слишком силен в атаке.

Гости слишком неуверенно смотрятся в атаке, к тому же «Ковентри» борется за высокие места. Наши прогноз и ставка — Победа «Ковентри» с коэффициентом 2.05.