«Интер» Майами сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 30 октября, начало — в 20:30 мск. «Интер» Майами — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» за три тура до завершения регулярного сезона находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Клуб из Флориды все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но, судя по всему, решить эту задачу не получится. Отставание от проходного седьмого места составляет пять очков, при этом у конкурентов есть еще игра в запасе.

«Интер» не так давно выдал ужасную серию из шести поражений кряду. После этого команда Фила Невилла разгромила на своем поле «Торонто» и «Цинциннати», забив в общей сложности восемь мячей.

«Интер» одержал семь победы в десяти предыдущих матчах МЛС на своем поле.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» тем временем находится в зоне плей-офф — на пятой строчке в Восточной конференции.

Несколько дней назад команда Ронни Дейла прервала серию из шести матчей без побед, разгромив на своем поле «Ди Си Юнайтед» со счетом 6:0.

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Безвыигрышная серия «Нью-Йорк Сити» в гостях составляет уже четыре матча.

«Нью-Йорк Сити» не пропускал ни одного мяча только в двух из десяти предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 1.92.

Три предыдущих матча между этими командами завершились победами «Нью-Йорк Сити». Возможно, гостям удастся продлить эту серию, но ставить в данном случае лучше на голы.

Ставка — тотал больше 2,5 за 1.81.