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    «Нью-Йорк Сити» снова обыграет «Интер»?

    «Интер» Майами — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.81) и ставки на чемпионат МЛС 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» Майами — «Нью-Йорк Сити»
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    «Нью-Йорк Сити»
    «Интер» Майами сыграет на своем поле против «Нью-Йорк Сити» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 30 октября, начало — в 20:30 мск. «Интер» Майами — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.85
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    «Интер»

    «Интер» за три тура до завершения регулярного сезона находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    Клуб из Флориды все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но, судя по всему, решить эту задачу не получится. Отставание от проходного седьмого места составляет пять очков, при этом у конкурентов есть еще игра в запасе.

    «Интер» не так давно выдал ужасную серию из шести поражений кряду. После этого команда Фила Невилла разгромила на своем поле «Торонто» и «Цинциннати», забив в общей сложности восемь мячей.

    «Интер» одержал семь победы в десяти предыдущих матчах МЛС на своем поле.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» тем временем находится в зоне плей-офф — на пятой строчке в Восточной конференции.

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    Безвыигрышная серия «Нью-Йорк Сити» в гостях составляет уже четыре матча.

    «Нью-Йорк Сити» не пропускал ни одного мяча только в двух из десяти предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 1.92.

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    Три предыдущих матча между этими командами завершились победами «Нью-Йорк Сити». Возможно, гостям удастся продлить эту серию, но ставить в данном случае лучше на голы.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.81.

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    «Интер» Майами — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Нью-Йорк Сити» снова обыграет «Интер»?
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