«Интер»
«Интер» за три тура до завершения регулярного сезона находится на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Клуб из Флориды все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но, судя по всему, решить эту задачу не получится. Отставание от проходного седьмого места составляет пять очков, при этом у конкурентов есть еще игра в запасе.
«Интер» не так давно выдал ужасную серию из шести поражений кряду. После этого команда Фила Невилла разгромила на своем поле «Торонто» и «Цинциннати», забив в общей сложности восемь мячей.
«Интер» одержал семь победы в десяти предыдущих матчах МЛС на своем поле.
«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» тем временем находится в зоне плей-офф — на пятой строчке в Восточной конференции.
Несколько дней назад команда Ронни Дейла прервала серию из шести матчей без побед, разгромив на своем поле «Ди Си Юнайтед» со счетом 6:0.
Безвыигрышная серия «Нью-Йорк Сити» в гостях составляет уже четыре матча.
«Нью-Йорк Сити» не пропускал ни одного мяча только в двух из десяти предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Интер» в этом матче можно поставить за 3.78, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 1.92.
Три предыдущих матча между этими командами завершились победами «Нью-Йорк Сити». Возможно, гостям удастся продлить эту серию, но ставить в данном случае лучше на голы.
Ставка — тотал больше 2,5 за 1.81.