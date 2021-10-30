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    Поединок не порадует голами

    «Бернли» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, чемпионат Англии, 30 октября 2021 года

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    Брайан Мбеумо
    В субботу, 30 октября, в 10-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Бернли» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
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    «Бернли»

    С четырьмя набранными баллами в девяти играх «Бернли» находится в зоне вылета, уступая три балла безопасной строке. Отметим, что в данном первенстве коллектив еще не побеждал.

    В прошлом туре «бордовые» расписали гостевую мировую с «Саутгемптоном» 2:2 и продлили свою безвыигрышную серию до 12 поединков, восемь из которых были проиграны.

    В семи из 12 этих матчей коллектив не забивал ни одного гола. Несколько дней тому назад он прекратил борьбу в Кубке лиги, проиграв там на своем поле со счетом 0:1 «Тоттенхэму».

    Календарь и таблица АПЛ

    Последнюю домашнюю победу «Бернли» одержал аж в январе над «Астон Виллой», после чего семь раз сыграл вничью и семь раз проиграл.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока выступает хорошо. Команда в девяти первых турах набрала 12 очков, занимая в турнирной таблице 12 место.

    Лондонский клуб в чемпионате по три раза побеждал, играл вничью и уступал. Причем все эти поражения у коллектива были минимальными. Два из них пришлись на минувшие игровые дни — дома от «Челси» 0:1 и «Лестера» 1:2.

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    • Несколько же дней тому назад «пчелы» прервали свою неудачную серию, обыграв в рамках Кубка лиги в гостях «Сток Сити» 2:1, представляющий первый английский дивизион.

    На чужом поле «Брентфорд» в текущем розыгрыше АПЛ пока еще не проигрывал, дважды сыграв вничью и добившись двух викторий.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Чемпионшипа дважды победил «Бернли» — 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Брентфорда» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Бернли» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

    Так как «Брентфорд» достаточно надежен в защите, пропустив всего девять мячей, но при этом и забивает немного. Отсюда же напрашивается ставка на низовой исход.

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    «Бернли» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Поединок не порадует голами
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