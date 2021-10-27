27 октября на стадионе «Кинг Пауэр» «Лестер» сыграет с «Брайтоном» в матче 1/8 финала Кубка Английской лиги. Поединок начнется в 21:45 по мск. «Лестер» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

У «Лестера» началась удачная полоса. Команда одержала 3 победы подряд, да и результаты при этом были нескучные.

«Лисы» начали серию с победы над« Ман Юнайтед» в 7 туре АПЛ, выиграв 4:2. После этого они отправились в Москву, где выиграли у «Спартака» в матче Лиги Европы 4:3. 24 октября был последний матч, в котором «Лестер» обыграл «Брентфорд» 2:1.

В прошлом раунде Кубка лиги «Лестер» встречался с «Миллуоллом» и выиграл 2:0.

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В составе есть 4 потери. Не сыграют Уэсли Фофана, Марк Олбрайтон, Уилфрид Ндиди и Джеймс Джастин.

«Брайтон»

«Чайки» пока что сбавили обороты. Они не могут победить вот уже 4 матча. В этой серии у них всего одно поражение от «Манчестер Сити» (1:4), которые было в матче 9 тура АПЛ.

Ранее «Брайтон» дважды сыграл в нулевую ничью. Речь идет о встречах с «Арсеналом» и «Норвичем». Также отметим ничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

В 1/16 финала Кубка лиги «Брайтону» попался «Суонси», с которым он разобрался, выиграв со счетом 2:0.

Дэнни Уэлбек и Стивен Альсате — футболисты, которые не сыграют из-за травм.

Прогноз и ставка

Котировка на победу «Лестера» составляет 2.02. На победу «Брайтон» букмекеры дают 3.75. Ничья оценивается коэффициентом 3.65.

«Лестер» выглядит поувереннее «Брайтона». Команда Брендана Роджерса хоть и пропускает, но забивает не меньше. Именно результативность позволяет ей добиваться результата на данном этапе сезона.

В последних матчах «Лестера» забивалось не менее трех мячей. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.84.

Кроме того, считаем, что «лисам» по силам забить больше одного мяча, учитывая их последнюю результативность. Ставка — ИТ 1 больше 1.5 за 1.96.