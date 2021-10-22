В пятницу, 22 октября, на старте 12-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своей арене примет «Картахену». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

Во втором по значимости дивизионе «оружейники» после 11-ти туров находятся в лидирующей тройке, имея в своем активе 21 балл, шесть раз победив при трех ничьих и двух фиаско.

Коллектив уступал только на старте сезона, а затем выдал 9-матчевую беспроигрышную серию. К данной встрече он подходит после двух викторий подряд, поочередно по 1:0 обыграв дома «Альмерию» и на выезде «Тенерифе».

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В родных стенах «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды провел пять поединков, выиграв в трех из них, раз сыграл вничью и раз уходил с поля поверженным.

«Картахена»

«Картахена», с большим трудом избежавшая в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды пока находится в первой пятерке, имея на своем счету 18 очков.

«Подводники» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата. Сперва в данном отрезке они переиграли двух новичков лиги с общим счетом 8:3, а в минувшем туре одолели дома одного из лидеров — хихонский «Спортинг» 1:0.

До этого удачного периода коллектив проиграл в трех встречах из четырех. Стоит отметить, что в данном чемпионате он еще не играл вничью, шесть раз выиграв и пять игр проиграв.

На выезде в текущем розыгрыше Сегунды «Картахена» за шесть проведенных матчей четырежды уступала и добилась двух викторий, забила шесть мячей, а пропустила в два раза больше.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.95, победа «Картахены» — 4.00, ничья — 3.52.

Недавний представитель Примеры после невнятного старта набрал в последнее время хорошую форму, зачастую побеждая, а так как еще «Картахена» вне родных стен смотрится неубедительно, то в данной встрече ставим на викторию хозяев.