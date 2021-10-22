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    «Оружейники» добудут очередную викторию?

    «Эйбар» — «Картахена». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Чемпионат Испании, 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Картахена»
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    «Эйбар»
    В пятницу, 22 октября, на старте 12-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своей арене примет «Картахену». Встреча начнется в 22:00 по мск. «Эйбар» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эйбар»

    «Эйбар» прошлый сезон провел в высшем дивизионе чемпионата Испании, заняв последнее место в турнирной таблице, отстав от безопасной строки на шесть пунктов.

    Во втором по значимости дивизионе «оружейники» после 11-ти туров находятся в лидирующей тройке, имея в своем активе 21 балл, шесть раз победив при трех ничьих и двух фиаско.

    Коллектив уступал только на старте сезона, а затем выдал 9-матчевую беспроигрышную серию. К данной встрече он подходит после двух викторий подряд, поочередно по 1:0 обыграв дома «Альмерию» и на выезде «Тенерифе».

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    В родных стенах «Эйбар» в этом розыгрыше Сегунды провел пять поединков, выиграв в трех из них, раз сыграл вничью и раз уходил с поля поверженным.

    «Картахена»

    «Картахена», с большим трудом избежавшая в прошлом сезоне понижения в классе, в текущем розыгрыше Сегунды пока находится в первой пятерке, имея на своем счету 18 очков.

    «Подводники» вышли победителями из своих трех последних встреч чемпионата. Сперва в данном отрезке они переиграли двух новичков лиги с общим счетом 8:3, а в минувшем туре одолели дома одного из лидеров — хихонский «Спортинг» 1:0.

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    • До этого удачного периода коллектив проиграл в трех встречах из четырех. Стоит отметить, что в данном чемпионате он еще не играл вничью, шесть раз выиграв и пять игр проиграв.

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    На выезде в текущем розыгрыше Сегунды «Картахена» за шесть проведенных матчей четырежды уступала и добилась двух викторий, забила шесть мячей, а пропустила в два раза больше.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эйбара» — 1.95, победа «Картахены» — 4.00, ничья — 3.52.

    Недавний представитель Примеры после невнятного старта набрал в последнее время хорошую форму, зачастую побеждая, а так как еще «Картахена» вне родных стен смотрится неубедительно, то в данной встрече ставим на викторию хозяев.

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    «Эйбар» — «Картахена»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Оружейники» добудут очередную викторию?
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