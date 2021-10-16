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    «Малага» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионат Испании, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Сарагоса»
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    Футболист «Сарагосы»
    В субботу, 16 октября, в рамках 10-го тура второго испанского дивизиона «Малага» на своей арене «Ла Росаледа» примет «Сарагосу». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Малага» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Октября 2021 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 21:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Малага»

    «Малага» в минувшем сезоне никаких задач не решала, завершив прошлогоднее первенство Сегунды в середине турнирной таблицы, на 12 месте.

    В текущем сезоне «медузы» по итогам девяти сыгранных матчей находятся с 12 баллами в середине турнирной таблицы второго дивизиона, но от зоны плей-офф отстают всего на два пункта.

    «Анчоусы» за всю турнирную дистанцию пока соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза. Во уже два тура они не уступают, обыграв за это время дома «Фуэнлабраду» 1:0 и расписав в гостях мировую с «Вальядолидом» 1:1.

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    В текущем розыгрыше второй испанской лиги «Малага» на своем поле еще не проигрывала, трижды победив при одной ничьей. А с учетом прошлого сезона у нее дома четыре победы в пяти играх.

    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» финишировала на 15 месте среди 22 участников, опередив зону вылета всего лишь на четыре балла.

    В текущем же первенстве «арагонцы» также ведут борьбу за выживание. Сейчас они идут в зоне вылета, имея на своем счету девять баллов, проигрывая безопасной строке только по дополнительным показателям.

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    • Отметим, что у коллектив в текущем чемпионате пока только одна виктории, еще дважды он уступил и аж шесть встреч завершил мировыми исходами. К данной встрече «Сарагоса» подходит с 5-матчевой ничейной серией.

    В прошлом туре «арагонцы» поделили очки дома с «Уэской» 0:0. А на выезде в этом сезоне они по разу выигрывали и проигрывали, а также дважды делили очки со своими оппонентами.

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    В минувшем сезоне эти клубы обменялись гостевыми виктории с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Малаги» — 2.84, победа «Сарагосы» — 2.88, ничья — 2.88.

    И хотя в этом сезоне обе команды играют нерезультативно, но в очных поединках они зачастую обмениваются забитыми мячами. Считаем, что и на этот раз также будет обмен результативными ударами.

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    «Малага» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Удары обеих сторон достигнут цели
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