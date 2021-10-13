«Факел»
«Факел» в минувшем туре откатился на 4 место. Впрочем, команда Олега Василенко — явный претендент на повышение в классе.
Воронежцы не так много забивают (26 голов), зато оборона — фактически бетон (14 пропущенных мячей). Подопечные Василенко понеслись с весны, и только прогрессируют.
В минувшем туре «Факел» проиграл самым обидным образом. «Олимп-Долгопрудный» переиграл воронежцев со счетом 2:0.
Разумеется, в матче с одним из своих потенциальных конкурентов «Факелу» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна вернуться на победный путь.
«СКА-Хабаровск»
Подопечным Сергея Юрана все не удается сохранить одну из лидирующих позиций. Стабильности хабаровчанам немного не хватает.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» потерпел поражение. Дома «армейцам» не удалось устоять перед атаками «Балтики» (0:2).
Команда Юрана выпала из первой четверки. Правда, отставание от зоны стыков составляет всего два пункта.
Вот только атака хабаровчан явно не соответствует клубным амбициям. «Армейцы» забили только 19 мячей в 16 поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.58, на ничью за 4.00, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.30.
Воронежцы чередуют яркие поединки с блеклыми, но в этой встрече будут стараться победить.
Воронежцы нестабильны, а команда Юрана весьма неплохо обороняется. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья с коэффициентом 2.30.