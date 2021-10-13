«Факел» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» в минувшем туре откатился на 4 место. Впрочем, команда Олега Василенко — явный претендент на повышение в классе.

Воронежцы не так много забивают (26 голов), зато оборона — фактически бетон (14 пропущенных мячей). Подопечные Василенко понеслись с весны, и только прогрессируют.

В минувшем туре «Факел» проиграл самым обидным образом. «Олимп-Долгопрудный» переиграл воронежцев со счетом 2:0.

Прогнозы на ФНЛ

Разумеется, в матче с одним из своих потенциальных конкурентов «Факелу» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна вернуться на победный путь.

«СКА-Хабаровск»

Подопечным Сергея Юрана все не удается сохранить одну из лидирующих позиций. Стабильности хабаровчанам немного не хватает.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» потерпел поражение. Дома «армейцам» не удалось устоять перед атаками «Балтики» (0:2).

Команда Юрана выпала из первой четверки. Правда, отставание от зоны стыков составляет всего два пункта.

Вот только атака хабаровчан явно не соответствует клубным амбициям. «Армейцы» забили только 19 мячей в 16 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.58, на ничью за 4.00, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.30.

Воронежцы чередуют яркие поединки с блеклыми, но в этой встрече будут стараться победить.

Команда Юрана известна характером и умением брать очки там, где от нее этого не ждут.

Воронежцы нестабильны, а команда Юрана весьма неплохо обороняется. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья с коэффициентом 2.30.