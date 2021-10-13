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    «Факел» вновь останется без победы?

    «Факел» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Олег Василенко
    «Факел» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 октября, начало — в 17:00 мск. «Факел» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Октября 2021 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 17:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Факел»

    «Факел» в минувшем туре откатился на 4 место. Впрочем, команда Олега Василенко — явный претендент на повышение в классе.

    Воронежцы не так много забивают (26 голов), зато оборона — фактически бетон (14 пропущенных мячей). Подопечные Василенко понеслись с весны, и только прогрессируют.

    В минувшем туре «Факел» проиграл самым обидным образом. «Олимп-Долгопрудный» переиграл воронежцев со счетом 2:0.

    Прогнозы на ФНЛ

    Разумеется, в матче с одним из своих потенциальных конкурентов «Факелу» придется крайне непросто. Между тем, в родных стенах команда вполне способна вернуться на победный путь.

    «СКА-Хабаровск»

    Подопечным Сергея Юрана все не удается сохранить одну из лидирующих позиций. Стабильности хабаровчанам немного не хватает.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» потерпел поражение. Дома «армейцам» не удалось устоять перед атаками «Балтики» (0:2).

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    • Команда Юрана выпала из первой четверки. Правда, отставание от зоны стыков составляет всего два пункта.

    Вот только атака хабаровчан явно не соответствует клубным амбициям. «Армейцы» забили только 19 мячей в 16 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.58, на ничью за 4.00, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.30.

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    Воронежцы чередуют яркие поединки с блеклыми, но в этой встрече будут стараться победить.

    Команда Юрана известна характером и умением брать очки там, где от нее этого не ждут.

    Воронежцы нестабильны, а команда Юрана весьма неплохо обороняется. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья с коэффициентом 2.30.

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    «Факел» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» вновь останется без победы?
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