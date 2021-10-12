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    Юные «сябры» деклассируют футбольного карлика?

    Белоруссия U21 — Лихтенштейн U21. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, молодежный чемпионат Европы, 12 октября 2021 года

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    Сборная Белоруссии U21
    Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Лихтенштейном U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Лихтенштейн U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Белоруссии U21

    Традиционно крепкая белорусская молодежка угодила в явный кризис. Вот и начало отборочного цикла «сябры» провалили.

    Причем сборная Белоруссии U21 проиграла все три стартовых матча. Более того, при одном забитом мяче команда пропустила уже 5 в свои ворота.

    В минувшем туре квалификации белорусская команда уступила. Дома белорусы не сумели взять хотя бы балл во встрече с Грецией (0:2).

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    Разумеется, этот поединок — реальный шанс добыть первую победу. Иного результата, с учетом откровенной слабости соперника, от Белоруссии не ждут.

    Сборная Лихтенштейна U21

    Эта команда стартовала катастрофически ужасно. В четырех сыгранных матчах Лихтенштейн не забил ни разу, зато в свои ворота пропустил уже 28 (!) мячей.

    На текущий момент сборная Лихтенштейна U21 занимает логичное последнее место в своей группе. Главной задачей команды будет попробовать взять хотя бы балл.

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  • 09/10/2021

    • Минувший тур Лихтенштейн U21 поскорее захочет забыть. Шутка ли, но команда из карликового государства умудрилась пропустить от португальцев 11 (!) безответных мячей.

    Лихтенштейн U21 катастрофически ужасно смотрится в обороне. Она, по сути, у команды картонная, и лучшим результатом в этом отборе стали 5 пропущенных голов в одном матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию U21 за 1.01, на ничью за 15.00, а на Лихтенштейн U21 — за 87.00.

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    Белорусы значительно превосходят соперника в классе.

    Гости борются разве что за собственный престиж, но наверняка вновь проиграют разгромно.

    Класс соперников несопоставим, и белорусы наверняка постараются улучшить разницу мячей. Наши прогноз и ставка — Фора Белоруссии U21 -4.5 с коэффициентом 2.45.

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    Белоруссия U21 — Лихтенштейн U21: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Юные «сябры» деклассируют футбольного карлика?
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