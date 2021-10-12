Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Лихтенштейном U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 октября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Лихтенштейн U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Белоруссии U21

Традиционно крепкая белорусская молодежка угодила в явный кризис. Вот и начало отборочного цикла «сябры» провалили.

Причем сборная Белоруссии U21 проиграла все три стартовых матча. Более того, при одном забитом мяче команда пропустила уже 5 в свои ворота.

В минувшем туре квалификации белорусская команда уступила. Дома белорусы не сумели взять хотя бы балл во встрече с Грецией (0:2).

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Разумеется, этот поединок — реальный шанс добыть первую победу. Иного результата, с учетом откровенной слабости соперника, от Белоруссии не ждут.

Сборная Лихтенштейна U21

Эта команда стартовала катастрофически ужасно. В четырех сыгранных матчах Лихтенштейн не забил ни разу, зато в свои ворота пропустил уже 28 (!) мячей.

На текущий момент сборная Лихтенштейна U21 занимает логичное последнее место в своей группе. Главной задачей команды будет попробовать взять хотя бы балл.

Минувший тур Лихтенштейн U21 поскорее захочет забыть. Шутка ли, но команда из карликового государства умудрилась пропустить от португальцев 11 (!) безответных мячей.

Лихтенштейн U21 катастрофически ужасно смотрится в обороне. Она, по сути, у команды картонная, и лучшим результатом в этом отборе стали 5 пропущенных голов в одном матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Белоруссию U21 за 1.01, на ничью за 15.00, а на Лихтенштейн U21 — за 87.00.

Белорусы значительно превосходят соперника в классе.

Гости борются разве что за собственный престиж, но наверняка вновь проиграют разгромно .

Класс соперников несопоставим, и белорусы наверняка постараются улучшить разницу мячей. Наши прогноз и ставка — Фора Белоруссии U21 -4.5 с коэффициентом 2.45.