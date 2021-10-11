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    Англичане без проблем должны взять 3 очка

    Андорра U21 — Англия U21. Прогноз (к. 1.72) и ставки на футбол, отбор Евро-2023 U21, 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Андорра U21 — Англия U21
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    Игроки сборной Англии U21
    11 сентября на стадионе «Национальный» (Андорра-ла-Велья) сыграют сборные Андорры U21 и Англии U21. Поединок отборочного цикла Евро-2023 начнется в 21:00 мск. Андорра U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Андорра U21

    После четырех матчей в группе G Андорра имеет 0 очков, поскольку во всех четырех случаях потерпела поражение. При этом команда остается без забитых голов при 8 пропущенных.

    В прошлом отборочном цикле на Евро команда набрала 5 пунктов в 10 матчах и заняла последнюю позицию в группе.

    Стартовали хозяева с разгромного поражения от Албании (0:3). После этого они проиграли Косово 0:2, Словении 0:1 и снова Албании 0:2.

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    Таким образом, безвыигрышная серия сборной в квалификационных состязаниях турнира составляет 10 поединков, причем в девяти случаях она проигрывала.

    Англия U21

    Англичане не являются лидерами группы G. Они имеют 4 очка после двух матчей, но Албания и Чехия сыграли на матч больше, поэтому у гостей еще есть игра в запасе.

    Англия начала с победы на сборной Косова со счетом 2:0. Первая потеря очков случилась во втором поединке, в котором «Три льва» сыграли вничью 2:2 со Словенией.

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  • 07/10/2021

    • На данный момент Англия выступает в финальной стадии Евро-2021. Она занимает 3 место в группе D со Швейцарией, Хорватией и Португалией, имея 2 поражения и одну победу.

    В отборочном цикле к Евро английская сборная не проигрывает уже 12 поединков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу сборной Англии отсутствует. Зато на победу Андорры букмекеры предлагают нам 70.00. Ничья выставлена с коэффициентом 20.00.

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    Англичане провели 4 очных матча с этим соперником и выиграли в трех случаях. В последних трех выступлениях они забивали Андорре не менее трех голов.

    Вряд ли Андорра устоит перед таким серьезным соперником. Мы ожидаем крупной победы гостей. Ставим на фору -3.5 за 1.72.

    Судя по всему неплохим вариантом для ставки является исход тотал больше 4 за 1.85. В трех очных играх между командами забивалось как минимум 4 мяча.

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    Андорра U21 — Англия U21: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Англичане без проблем должны взять 3 очка
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