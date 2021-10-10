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    Позволит ли Перу вернуться к победам Боливии?

    Боливия — Перу. Прогноз (к. 3.10) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Боливия — Перу
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    Перу выиграл два из трех прошлых матча
    Сборная Перу сыграет на своем поле с командой Боливией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 октября в Ла-Пасе, начало — в 23:00 мск. Боливия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Октября 2021 года
    Боливия
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    Боливия

    Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После 10 туров она занимает предпоследнее место.

    В сентябре сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией, а также потерпела поражения от Уругвая и Аргентины. В октябре она была разгромлена Эквадором.

    Боливия лишь раз выигрывала в текущем отборе. Единственная победа была одержана сборной в матче против Венесуэлы (3:1) 3 июня 2021 года.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В целом, коллектив не знает побед девять поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих и семи поражениях.

    Перу

    Сборная Перу набрала в 10 матчах всего 11 очков и находится в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы на седьмом месте.

    В прошлом месяце перуанцы подарили себе надежду на успешное продолжение борьбы за путевку на ЧМ. Команда Рикардо Гареки набрала в трех матчах четыре очка.

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    • Сначала перуанская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1), а потом была победа над Венесуэлой. Матч с Бразилией завершился поражением со счетом 0:2.

    В октябре «Инки» переиграли дома Чили (2:0). Таким образом, сборная Перу одержала две победы в трех прошлых поединках при одном поражении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 2,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.

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    Боливия — Перу: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Позволит ли Перу вернуться к победам Боливии?
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