Сборная Перу сыграет на своем поле с командой Боливией в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 октября в Ла-Пасе, начало — в 23:00 мск. Боливия — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После 10 туров она занимает предпоследнее место.

В сентябре сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией, а также потерпела поражения от Уругвая и Аргентины. В октябре она была разгромлена Эквадором.

Боливия лишь раз выигрывала в текущем отборе. Единственная победа была одержана сборной в матче против Венесуэлы (3:1) 3 июня 2021 года.

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В целом, коллектив не знает побед девять поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих и семи поражениях.

Перу

Сборная Перу набрала в 10 матчах всего 11 очков и находится в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы на седьмом месте.

В прошлом месяце перуанцы подарили себе надежду на успешное продолжение борьбы за путевку на ЧМ. Команда Рикардо Гареки набрала в трех матчах четыре очка.

Сначала перуанская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1), а потом была победа над Венесуэлой. Матч с Бразилией завершился поражением со счетом 0:2.

В октябре «Инки» переиграли дома Чили (2:0). Таким образом, сборная Перу одержала две победы в трех прошлых поединках при одном поражении.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,75, тогда как ничья — в 2,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.