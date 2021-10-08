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    Как завершится матч равных соперников?

    Венгрия U21 — Польша U21. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч квалификации молодежного чемпионата Европы по футболу 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венгрия U21 — Польша U21
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    Футболист молодежной сборной Польши
    В пятницу, 8 октября, сборная Венгрии сыграет с командой Польши в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы B, которая пройдет в Сегеде, начнется в 21:00 по московскому времени. Венгрия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа B 08 Октября 2021 года
    Венгрия U21
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    Венгрия U21

    Сборная Венгрии занимает третье место в турнирной таблице группы B, имея на своем счету 3 очка.

    Подопечные Зольтана Геры в текущей квалификации дома уступили Израилю (1:2), а в гостях разгромили Сан-Марино (4:0).

    На чемпионате Европы 2021 года, где венгры выступали в качестве хозяев, они ничем выдающимся не запомнились. Попав в одну группу с Германией, Нидерландами и Румынией, они не набрали ни одного очка, забили всего два гола, а пропустили сразу 11.

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    В составе молодежной сборной Венгрии выделим полузащитника «Милана» Милоша Керкеша и форварда «Генка» Андраша Немета.

    Польша U21

    Сборная Польши расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы B с 3 набранными баллами.

    Команда Мацея Столярчука в гостях нанесла поражение Латвии (2:0), а на своем поле проиграла Израилю (1:2).

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    • На континентальное первенство 2021 года «бело-красные» не отобрались, пропустив вперед в отборе команду России, от которой отстали на 3 очка.

    У сборной Польши тоже есть легионеры — форвард Адриан Бенедичек представляет «Парму», Матеуш Богут принадлежит «Лидсу», а Якуб Кивиор выступает за «Специю».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Польши — 2.22, победа сборной Венгрии — 3.20, ничья — 3.50.

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    Выделить явного лидера в этой паре действительно сложно, тем более что обе команды с идентичным результатом завершили свои встречи против Израиля.

    Полагаем, что в целом нас ждет равная борьба, но чуть больше мы склоняемся в сторону «бело-красных», у которых в последние годы футбол развивается более быстрыми темпами. Наш прогноз и ставка — «сборная Польши не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.90.

    Для тех, кто готов рискнуть, мы бы предложили ставку на ничью, которая вполне вероятна в матче равных соперников.

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    Венгрия U21 — Польша U21: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Как завершится матч равных соперников?
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