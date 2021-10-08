В пятницу, 8 октября, сборная Венгрии сыграет с командой Польши в рамках отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2023. Встреча группы B, которая пройдет в Сегеде, начнется в 21:00 по московскому времени. Венгрия U21 — Польша U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия U21

Сборная Венгрии занимает третье место в турнирной таблице группы B, имея на своем счету 3 очка.

Подопечные Зольтана Геры в текущей квалификации дома уступили Израилю (1:2), а в гостях разгромили Сан-Марино (4:0).

На чемпионате Европы 2021 года, где венгры выступали в качестве хозяев, они ничем выдающимся не запомнились. Попав в одну группу с Германией, Нидерландами и Румынией, они не набрали ни одного очка, забили всего два гола, а пропустили сразу 11.

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В составе молодежной сборной Венгрии выделим полузащитника «Милана» Милоша Керкеша и форварда «Генка» Андраша Немета.

Польша U21

Сборная Польши расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы B с 3 набранными баллами.

Команда Мацея Столярчука в гостях нанесла поражение Латвии (2:0), а на своем поле проиграла Израилю (1:2).

На континентальное первенство 2021 года «бело-красные» не отобрались, пропустив вперед в отборе команду России, от которой отстали на 3 очка.

У сборной Польши тоже есть легионеры — форвард Адриан Бенедичек представляет «Парму», Матеуш Богут принадлежит «Лидсу», а Якуб Кивиор выступает за «Специю».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Польши — 2.22, победа сборной Венгрии — 3.20, ничья — 3.50.

Выделить явного лидера в этой паре действительно сложно, тем более что обе команды с идентичным результатом завершили свои встречи против Израиля.

Полагаем, что в целом нас ждет равная борьба, но чуть больше мы склоняемся в сторону «бело-красных», у которых в последние годы футбол развивается более быстрыми темпами. Наш прогноз и ставка — «сборная Польши не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.90.

Для тех, кто готов рискнуть, мы бы предложили ставку на ничью, которая вполне вероятна в матче равных соперников.