8 октября в Вараждине молодежная сборная Хорватия сыграет против сверстников из Норвегии в отборе к ЧЕ-2023. Поединок начнется в 19:00 по мск. Хорватия U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия U21

Молодежная сборная Хорватии в данном отборочном цикле к континентальному первенства провела два поединка, оба выиграв их и не пропустив ни одного гола.

Начали «шашечные» с выездной виктории над сверстниками из Азербайджана, выиграв 2:0, после чего они с таким же результатом переиграли в родных стенах молодежку Финляндии.

В минувшем квалификационном турнире хорваты завоевали путевку в финальную часть Евро-2021, где смогли выйти из группы. Примечательно, что они там заработали только три балла.

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Но уже на первой стадии плей-офф Хорватия прекратила борьбу, уступив молодежной сборной Испании по итогам дополнительного времени со счетом 1:2.

Норвегия U21

Молодежная сборная Норвегии также в текущем квалификационном цикле провела две игры, то же выиграв оба, но идут выше на строку из-за дополнительных показателей.

Стартовали скандинавы с домашней виктории над сверстниками из Австрии, победив 3:1, затем они добились крупной победы, разгромив в гостях молодежку Эстонии со счетом 5:0.

Прошлую отборочную компанию к континентальному первенству «викинги» провели неудачно, финишировав на третьем месте в своей группе, но очень много проиграв первым двум командам.

К слову, сейчас у Норвегии 8-матчевая серия без ничьих. В этом отрезке команда поровну поделила победы и поражения.

В данной возрастной категории эти сборные между собой провели три игры, все которые выиграли хорваты с общим счетом 10:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Хорватии U21 предлагают — 1.67.

На викторию Норвегии U21 дают — 4.80, ничья оценена — в 3.50.

Прогнозируем, что недавно игравшие на Евро-2021 хорваты на своем поле справятся с северянами, выиграв минимум с разницей в один мяч.