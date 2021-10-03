ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» примет «Барселону», «Реал» в гостях у «Эспаньола» Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А «Лацио» — «Локомотив»Безнадега в Риме. «Локомотив» беспомощно проиграл «Лацио»
  • 21:45
    • «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»
  • 21:32
    • Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА
  • 20:29
    • «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав 9-ю победу подряд
  • 20:06
    • «Сибирь» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
  • 17:51
    • Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в сентябре
  • 17:01
    • Полузащитник «Олимпиакоса» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
  • 11:11
    • В РПЛ назвали лучшего игрока и тренера по итогам сентября
    Все новости спорта

    Одержит ли «Бавария» крупную победу?

    «Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 3 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Баварию Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовски
    В воскресенье, 3 октября, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в седьмом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. «Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Октября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 18:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 16 очков из 18 возможных.

    Мюнхенцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью в шести сыгранных турах.

    После ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) в первом туре подопечные Юлиана Нагельсмана поочередно обыграли «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0), «РБ Лейпциг» (4:1), «Бохум» (7:0) и «Гройтер Фюрт» (3:1).

    В двух турах группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы разгромили «Барселону» (3:0) и киевское «Динамо» (5:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После травм у «Баварии» восстанавливаются Корентен Толиссо, Кингсли Коман и Свен Ульрайх. Дисквалификацию отбывает Бенжамен Павар.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 5 баллами.

    На счету «орлов» ни одной победы, пять ничьих и одно поражение в шести сыгранных турах национального первенства.

  • Прошлась катком. «Бавария» разгромила киевское «Динамо», Левандовски сделал дубль
  • «Бавария» разгромила киевское «Динамо» в матче 2 тура групповой стадии Лиги чемпионов со счетом 5:0. Подробнее в нашем обзоре
  • 30/09/2021

    • Команда Оливера Гласнера проиграла дортмундской «Боруссии» (2:5), после чего поделили очки с «Аугсбургом» (0:0), «Арминией» (1:1), «Штутгартом» (1:1), «Вольфсбургом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

    В Лиге Европы коллектив из Франкфурта-на-Майне разошелся миром с «Фенербахче» (1:1) и одолел «Антверпен» (1:0).

    В лазарете «Айнтрахта» находятся Эрик Дурм, Кристофер Ленц, Обите Эван Н'Дика и Себастьян Роде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.19, победа «Айнтрахта» — 14.50, ничья — 7.90.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Словами трудно описать, насколько сейчас сильна мюнхенская команда, притом сдержать ее не могут ни в Бундеслиге, ни в Лиге чемпионов.

    Вряд ли приходится надеяться, что оборона «орлов» каким-то образом выстоит на «Альянц-Арене», тем более что в этом сезоне они провели всего одну сухую встречу.

    Ждем уверенной победы хозяев, а наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" с форой -2,5» за 2.03.

    Также можно присмотреться к ставке «Левандовски забьет в первом тайме» за 2.12. Поляк пребывает в прекрасной форме, забив уже 7 голов в четырех матчах.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Амур — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Адмирал — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Рубин — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.04
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Герта — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Бавария» крупную победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры