В воскресенье, 3 октября, «Бавария» на своем поле примет «Айнтрахт» в седьмом туре немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Мюнхене на «Альянц-Арене», начнется в 18:30 по московскому времени. «Бавария» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 16 очков из 18 возможных.

Мюнхенцы одержали пять побед и один раз сыграли вничью в шести сыгранных турах.

После ничьей с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) в первом туре подопечные Юлиана Нагельсмана поочередно обыграли «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0), «РБ Лейпциг» (4:1), «Бохум» (7:0) и «Гройтер Фюрт» (3:1).

В двух турах группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы разгромили «Барселону» (3:0) и киевское «Динамо» (5:0).

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После травм у «Баварии» восстанавливаются Корентен Толиссо, Кингсли Коман и Свен Ульрайх. Дисквалификацию отбывает Бенжамен Павар.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 5 баллами.

На счету «орлов» ни одной победы, пять ничьих и одно поражение в шести сыгранных турах национального первенства.

Команда Оливера Гласнера проиграла дортмундской «Боруссии» (2:5), после чего поделили очки с «Аугсбургом» (0:0), «Арминией» (1:1), «Штутгартом» (1:1), «Вольфсбургом» (1:1) и «Кельном» (1:1).

В Лиге Европы коллектив из Франкфурта-на-Майне разошелся миром с «Фенербахче» (1:1) и одолел «Антверпен» (1:0).

В лазарете «Айнтрахта» находятся Эрик Дурм, Кристофер Ленц, Обите Эван Н'Дика и Себастьян Роде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Баварии» — 1.19, победа «Айнтрахта» — 14.50, ничья — 7.90.

Словами трудно описать, насколько сейчас сильна мюнхенская команда, притом сдержать ее не могут ни в Бундеслиге, ни в Лиге чемпионов.

Вряд ли приходится надеяться, что оборона «орлов» каким-то образом выстоит на «Альянц-Арене», тем более что в этом сезоне они провели всего одну сухую встречу.

Ждем уверенной победы хозяев, а наш прогноз и ставка — «победа "Баварии" с форой -2,5» за 2.03.

Также можно присмотреться к ставке «Левандовски забьет в первом тайме» за 2.12. Поляк пребывает в прекрасной форме, забив уже 7 голов в четырех матчах.