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    В битве аутсайдеров успех ждет «кларетовых»?

    «Бернли» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, АПЛ, 2 октября 2021 года

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    Бен Ми
    «Бернли» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Октября 2021 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Бернли»

    «Кларетовые» начали сезон крайне неудачно. Команда сразу осела в опасной зоне, из которой теперь придется выбираться с боями.

    На текущий момент в активе у «Бернли» лишь 2 очка. Команда занимает предпоследнее 19 место, имея негативную разницу забитых и пропущенных мячей — 5:11.

    В минувшем туре «Бернли» сумел зацепиться за один пункт. На выезде «кларетовые» не дали переиграть себя «Лестеру» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    Против «Норвича» команда играет довольно-таки удачно. В пяти последних сыгранных поединках «Бернли» добыл три победы, дважды при этом уступив.

    «Норвич»

    Эта команда имеет репутацию английского футбольного лифта. «Норвич» то героически оказывается в АПЛ, то вскоре из нее вылетает.

    На текущий момент «Норвич» занимает последнее 20 место. Более того, «канарейки» не набрали ни одного очка.

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    • В минувшем туре «Норвич» снова проиграл. В этот раз команда уступила «Эвертону» со счетом 2:0.

    Худшая атака в АПЛ (2 гола) явно дисгармонирует с целью сохранить прописку в АПЛ. Видимо, «Норвичу» вновь уготована роль аутсайдера номер один.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Норвич» — за 4.50.

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    «Кларетовые» смотрятся чуточку монолитнее соперника, к тому же воспользуются преимуществом своего поля.

    «Норвич» пока еще не добыл ни одного очка в чемпионате.

    Хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно постараются добыть первую победу в сезоне. Наши прогноз и ставка — Фора «Бернли» -0.75 с коэффициентом 2.13.

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    «Бернли» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. В битве аутсайдеров успех ждет «кларетовых»?
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