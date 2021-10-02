«Бернли» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 17:00 мск. «Бернли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Кларетовые» начали сезон крайне неудачно. Команда сразу осела в опасной зоне, из которой теперь придется выбираться с боями.

На текущий момент в активе у «Бернли» лишь 2 очка. Команда занимает предпоследнее 19 место, имея негативную разницу забитых и пропущенных мячей — 5:11.

В минувшем туре «Бернли» сумел зацепиться за один пункт. На выезде «кларетовые» не дали переиграть себя «Лестеру» (2:2).

Все прогнозы на АПЛ

Против «Норвича» команда играет довольно-таки удачно. В пяти последних сыгранных поединках «Бернли» добыл три победы, дважды при этом уступив.

«Норвич»

Эта команда имеет репутацию английского футбольного лифта. «Норвич» то героически оказывается в АПЛ, то вскоре из нее вылетает.

На текущий момент «Норвич» занимает последнее 20 место. Более того, «канарейки» не набрали ни одного очка.

В минувшем туре «Норвич» снова проиграл. В этот раз команда уступила «Эвертону» со счетом 2:0.

Худшая атака в АПЛ (2 гола) явно дисгармонирует с целью сохранить прописку в АПЛ. Видимо, «Норвичу» вновь уготована роль аутсайдера номер один.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бернли» за 1.90, на ничью за 3.60, а на «Норвич» — за 4.50.

«Кларетовые» смотрятся чуточку монолитнее соперника , к тому же воспользуются преимуществом своего поля.

«Норвич» пока еще не добыл ни одного очка в чемпионате.

Хозяева выглядят сильнее оппонента, и явно постараются добыть первую победу в сезоне. Наши прогноз и ставка — Фора «Бернли» -0.75 с коэффициентом 2.13.