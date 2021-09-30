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    Будет ли у «Реала» первая мировая за долгое время?

    «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз, ставка (к. 3.80) на футбол, МЛС, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    30 сентября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» на своем поле примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча начнется в 04:30 по мск. «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Реал Солт Лэйк»

    «Реал Солт Лэйк» на текущий момент расположился на седьмой строке на Западе. От восьмой позиции, которая уже не дает билет в плей-офф, он оторвался всего на три балла.

    В минувшем игровом дне «королевские» потерпели сокрушительное выездное поражение от «Портленда» со счетом 1:6. Перед этим они выиграли три из четырех игр при одном фиаско.

    Стоит отметить, что команда из штата Юта не играет вничью уже на протяжении последних 11 встреч. В этот период она шесть раз уступила и добыла пять победных результатов.

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    В родных стенах «Реал Солт Лэйк» в текущем первенстве потерпел только два фиаско за 13 матчей при семи победах и четырех мировых исходах.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» находится на пятой строке в данной конференции, имея на своем счету на два очка больше, чем предстоящий противник.

    Калифорнийцы на текущий момент находятся не в лучших кондициях, не побеждая уже на протяжении последних семи проведенных встреч. В этот период они трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.

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    • Так две из этих неудач пришлись на минувшие два игровых дня, где «галактические» поочередно потерпели гостевые фиаско от «Миннесоты» 0:3 и «Остина» 0:2.

    Вне родных стен «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает не лучшим образом, проиграв шесть раз за 13 игр при четырех победах и трех мировых исходах.

    За пять последних очных матчей данных клубов в трех случаях побеждали калифорнийцы, в двух других встречах одна победа на счету «Реала» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт Лэйк» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.80.

    В данной паре тяжело кому то отдать предпочтение. А так как «Реал» давно уже не играл вничью, то сейчас ее вполне можно ожидать.

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    «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Реала» первая мировая за долгое время?
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