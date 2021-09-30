«Реал Солт Лэйк»
«Реал Солт Лэйк» на текущий момент расположился на седьмой строке на Западе. От восьмой позиции, которая уже не дает билет в плей-офф, он оторвался всего на три балла.
В минувшем игровом дне «королевские» потерпели сокрушительное выездное поражение от «Портленда» со счетом 1:6. Перед этим они выиграли три из четырех игр при одном фиаско.
Стоит отметить, что команда из штата Юта
В родных стенах «Реал Солт Лэйк» в текущем первенстве потерпел только два фиаско за 13 матчей при семи победах и четырех мировых исходах.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анджелес Гэлакси» находится на пятой строке в данной конференции, имея на своем счету на два очка больше, чем предстоящий противник.
Калифорнийцы на текущий момент находятся не в лучших кондициях, не побеждая уже на протяжении последних семи проведенных встреч. В этот период они трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.
Так две из этих неудач пришлись на минувшие два игровых дня, где «галактические» поочередно потерпели гостевые фиаско от «Миннесоты» 0:3 и «Остина» 0:2.
Вне родных стен «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает не лучшим образом, проиграв шесть раз за 13 игр при четырех победах и трех мировых исходах.
За пять последних очных матчей данных клубов в трех случаях побеждали калифорнийцы, в двух других встречах одна победа на счету «Реала» и раз была мировая.
Прогноз и ставка на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт Лэйк» предлагают — 2.07.
На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.80.
В данной паре тяжело кому то отдать предпочтение. А так как «Реал» давно уже не играл вничью, то сейчас ее вполне можно ожидать.