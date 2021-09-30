30 сентября в очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Реал Солт Лэйк» на своем поле примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча начнется в 04:30 по мск. «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Солт Лэйк»

«Реал Солт Лэйк» на текущий момент расположился на седьмой строке на Западе. От восьмой позиции, которая уже не дает билет в плей-офф, он оторвался всего на три балла.

В минувшем игровом дне «королевские» потерпели сокрушительное выездное поражение от «Портленда» со счетом 1:6. Перед этим они выиграли три из четырех игр при одном фиаско.

Стоит отметить, что команда из штата Юта не играет вничью уже на протяжении последних 11 встреч . В этот период она шесть раз уступила и добыла пять победных результатов.

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В родных стенах «Реал Солт Лэйк» в текущем первенстве потерпел только два фиаско за 13 матчей при семи победах и четырех мировых исходах.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» находится на пятой строке в данной конференции, имея на своем счету на два очка больше, чем предстоящий противник.

Калифорнийцы на текущий момент находятся не в лучших кондициях, не побеждая уже на протяжении последних семи проведенных встреч. В этот период они трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.

Так две из этих неудач пришлись на минувшие два игровых дня, где «галактические» поочередно потерпели гостевые фиаско от «Миннесоты» 0:3 и «Остина» 0:2.

Вне родных стен «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает не лучшим образом, проиграв шесть раз за 13 игр при четырех победах и трех мировых исходах.

За пять последних очных матчей данных клубов в трех случаях побеждали калифорнийцы, в двух других встречах одна победа на счету «Реала» и раз была мировая.

Прогноз и ставка на «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Реал Солт Лэйк» предлагают — 2.07.

На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.80.

В данной паре тяжело кому то отдать предпочтение. А так как «Реал» давно уже не играл вничью, то сейчас ее вполне можно ожидать.