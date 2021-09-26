«Арсенал» встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 сентября в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» после пяти туров находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «канониров» шесть очков.

У «Арсенала», как известно, был ужасный старт, но кризис, похоже, позади. Во всяком случае, в недавних матчах в игре команды Микеля Артеты были заметный признаки выздоровления.

В прошлом туре «Арсенал» одержал тяжелейшую гостевую победу над «Бернли». Все решил единственный гол Мартина Эдегора. Перед этим тоже была победа со счетом 1:0 — дома над «Норвичем».

Все прогнозы на АПЛ

Среди недели «Арсенал» легко обыграл «Уимблдон» (3:0) в рамках третьего раунда Кубка английской лиги.

«Арсенал» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей. При этом забить «канонирам» смог только «Манчестер Сити» (0:5).

«Тоттенхэм»

Тем временем «Тоттенхэм», в активе которого девять очков, опустился на седьмую строчку.

У «Тоттенхэма», в отличие от «Арсенала», был бодрый старт, но после этого начались проблемы. «Шпоры» с треском проиграли два недавних матча в АПЛ.

На прошлой неделе команда Нуну Эшпириту Санту уступила на своем поле «Челси» — 0:3. «Тоттенхэм» неплохо провел первый тайм, но после перерыва развалился.

То же самое было и в игре против «Кристал Пэлас» (0:3). Все три мяча «Тоттенхэм» пропустил после 75-й минуты.

В Кубке лиги «Тоттенхэм» тоже вышел в следующий раунд. «Шпоры» дожали «Вулверхэмптон» в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Тоттенхэма» — за 3.48.

Месяц назад можно было бы спокойно ставить на «Тоттенхэм», «Арсенал» тогда вообще не впечатлял. Но с тех пор ситуация изменилась. «Шпоры» же, напротив, выглядят очень уязвимыми.

Ставка — победа «Арсенала» за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 + обе команды забьют за 2.43.