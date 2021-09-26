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    Сможет ли «Арсенал» обыграть «Тоттенхэм»?

    «Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.33) и ставки на чемпионат Англии по футболу 26 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Тоттенхэм»
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    «Арсенал» ни разу не пропустил в трех предыдущих матчах
    «Арсенал» встретится на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках шестого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 сентября в Лондоне, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
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  • 3.25
  • 2
  • 3.40
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    «Арсенал»

    «Арсенал» после пяти туров находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. На данный момент в активе «канониров» шесть очков.

    У «Арсенала», как известно, был ужасный старт, но кризис, похоже, позади. Во всяком случае, в недавних матчах в игре команды Микеля Артеты были заметный признаки выздоровления.

    В прошлом туре «Арсенал» одержал тяжелейшую гостевую победу над «Бернли». Все решил единственный гол Мартина Эдегора. Перед этим тоже была победа со счетом 1:0 — дома над «Норвичем».

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    Среди недели «Арсенал» легко обыграл «Уимблдон» (3:0) в рамках третьего раунда Кубка английской лиги.

    «Арсенал» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей. При этом забить «канонирам» смог только «Манчестер Сити» (0:5).

    «Тоттенхэм»

    Тем временем «Тоттенхэм», в активе которого девять очков, опустился на седьмую строчку.

    У «Тоттенхэма», в отличие от «Арсенала», был бодрый старт, но после этого начались проблемы. «Шпоры» с треском проиграли два недавних матча в АПЛ.

    На прошлой неделе команда Нуну Эшпириту Санту уступила на своем поле «Челси» — 0:3. «Тоттенхэм» неплохо провел первый тайм, но после перерыва развалился.

    То же самое было и в игре против «Кристал Пэлас» (0:3). Все три мяча «Тоттенхэм» пропустил после 75-й минуты.

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    • В Кубке лиги «Тоттенхэм» тоже вышел в следующий раунд. «Шпоры» дожали «Вулверхэмптон» в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.33, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Тоттенхэма» — за 3.48.

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    Месяц назад можно было бы спокойно ставить на «Тоттенхэм», «Арсенал» тогда вообще не впечатлял. Но с тех пор ситуация изменилась. «Шпоры» же, напротив, выглядят очень уязвимыми.

    Ставка — победа «Арсенала» за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 2,5 + обе команды забьют за 2.43.

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    «Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 26.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» обыграть «Тоттенхэм»?
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