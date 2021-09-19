«Бетис» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис

«Бетис» нынешний чемпионат начал на привычном для себя уровне. Севильцы окопались чуть ниже экватора турнирной таблицы Примеры.

На текущий момент «Бетис» занимает 12 место в турнирной таблице. При этом в активе у команды, в которой до сих пор блещет суперветеран Хоакин, пять очков.

В позапрошлом туре андалузцы« дал бой "Реалу". Дома команда почти час сдерживала атаки "сливочных", но, все же, уступила минимально.

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Севильцы наверняка отошли от стартовых неудач, что доказывают победы в прошлых матчах — над "Гранадой" (2:1) в Примере и "Селтиком" (4:3) в 1-м туре группы Лиги Европы.

"Эспаньол"

"Эспаньол" после первых туров можно смело назвать страшным сном любого болельщика, который любит смотреть футбол.

Клуб из столицы Каталонии на сегодня забил лишь один мяч и занимает 16-ю строчку с отрывом в один балл от зоны вылета. В первом туре коллектив сыграл вничью с "Осасуной" — 0:0.

С таким же счетом завершился и домашний матч с "Вильярреалом". Тут каталонцы разве что могут сказать, что они отобрали очки у действующего победителя Лиги Европы.

В третьем туре "Эспаньол" не только не забил, но еще и пропустил — 0:1. И только в прошлом матче Ла Лиги "Попугаи" забили, но все равно уступили "Атлетико" — 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — "Бетис" выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.