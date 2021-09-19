ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — «Краснодар»Родные стены не помогли. «Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат» в Грозном Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» потерял очки с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 00:47
    • Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
  • 18:56
    • Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ
  • 20:55
    • Дубль Джеко и гол Мартинеса позволили «Интеру» разгромить «Болонью»
    Все новости спорта

    «Бетис» и «Эспаньол» продолжат свои серии

    «Бетис» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Примера, 19 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Эспаньол Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Эспаньол»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бетис» выиграл два прошлых матча
    «Бетис» сыграет на своем поле с «Эспаньолом» в рамках 5-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:30 мск. «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бетис

    »

    «Бетис» нынешний чемпионат начал на привычном для себя уровне. Севильцы окопались чуть ниже экватора турнирной таблицы Примеры.

    На текущий момент «Бетис» занимает 12 место в турнирной таблице. При этом в активе у команды, в которой до сих пор блещет суперветеран Хоакин, пять очков.

    В позапрошлом туре андалузцы« дал бой "Реалу". Дома команда почти час сдерживала атаки "сливочных", но, все же, уступила минимально.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Севильцы наверняка отошли от стартовых неудач, что доказывают победы в прошлых матчах — над "Гранадой" (2:1) в Примере и "Селтиком" (4:3) в 1-м туре группы Лиги Европы.

    "Эспаньол"

    "Эспаньол" после первых туров можно смело назвать страшным сном любого болельщика, который любит смотреть футбол.

    Клуб из столицы Каталонии на сегодня забил лишь один мяч и занимает 16-ю строчку с отрывом в один балл от зоны вылета. В первом туре коллектив сыграл вничью с "Осасуной" — 0:0.

  • Рейтинг топ-5 европейских лиг
  • Какой чемпионат самый сильный?
  • 08/09/2021

    • С таким же счетом завершился и домашний матч с "Вильярреалом". Тут каталонцы разве что могут сказать, что они отобрали очки у действующего победителя Лиги Европы.

    В третьем туре "Эспаньол" не только не забил, но еще и пропустил — 0:1. И только в прошлом матче Ла Лиги "Попугаи" забили, но все равно уступили "Атлетико" — 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — "Бетис" выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,62.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Риск — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остапенко — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Понферрадина — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бетис» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» и «Эспаньол» продолжат свои серии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры