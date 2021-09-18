В субботу, 18 сентября, в 6-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене примет «Вальядолид». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. По итогам основной части чемпионата она финишировала пятой и получила право сыграть в плей-офф за место в Примере.

На полуфинальной стадии «жирондинцы» легко справились с «Альмерией», выиграв 3:0 дома и сыграв 0:0 на выезде, а в финале турнира они уступили «Райо Вальекано», сперва победив в гостях 2:1, но проиграв 0:2 в родных стенах.

Однако данное первенство второй испанской лиги каталонцы пока проваливают, находясь с четырьмя очками в зоне вылета. За пять встреч они добыли одну победу, раз сыграли вничью и трижды уступили.

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К данной игре «Жирона» подходит с 3-матчевой серией поражений. В этот период она проиграла дома 1:2 хихонскому «Спортингу», а также гостях была повержена «Понферрадиной» 1:2 и «Малагой» 0:2.

«Вальядолид»

«Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

«Фиолетово-белые» до последнего тура сохраняли шансы остаться в элите, но проиграли в последнем туре «Атлетико» 1:2, а конкуренты добились нужных для себя результатов.

По итогам пяти матчей во втором дивизионе «пусела» набрала семь очков и идет пока десятой, отпустив в отрыв лидера уже на шесть пунктов. Начала она первенство с выездной мировой против «Лас-Пальмаса», сыграв со счетом 1:1.

После этого «Вальядолид» с одинаковым результатом по 2:0 переиграл дома «Сарагосу» и в гостях «Луго», а затем коллектив поочередно проиграл «Бургосу» 0:3 на выезде и «Тенерифе» 0:2 в родных стенах.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Примеры «Вальядолид» набрал четыре очка в играх с «Жироной», победив 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.60.

На викторию «Вальядолида» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.14.

К данной игре коллективы подходят с серией из поражений, и максимально будут настроены ее прервать. Наверняка обе команды сыграют осторожно и будут не против поделить очки.