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    Команды будут настроены прервать серии поражений

    «Жирона» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, Чемпионат Испании, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Вальядолид»
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    «Жирона»
    В субботу, 18 сентября, в 6-м туре второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене примет «Вальядолид». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 18 Сентября 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 21:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
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    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была близка к повышению в классе. По итогам основной части чемпионата она финишировала пятой и получила право сыграть в плей-офф за место в Примере.

    На полуфинальной стадии «жирондинцы» легко справились с «Альмерией», выиграв 3:0 дома и сыграв 0:0 на выезде, а в финале турнира они уступили «Райо Вальекано», сперва победив в гостях 2:1, но проиграв 0:2 в родных стенах.

    Однако данное первенство второй испанской лиги каталонцы пока проваливают, находясь с четырьмя очками в зоне вылета. За пять встреч они добыли одну победу, раз сыграли вничью и трижды уступили.

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    К данной игре «Жирона» подходит с 3-матчевой серией поражений. В этот период она проиграла дома 1:2 хихонскому «Спортингу», а также гостях была повержена «Понферрадиной» 1:2 и «Малагой» 0:2.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    «Фиолетово-белые» до последнего тура сохраняли шансы остаться в элите, но проиграли в последнем туре «Атлетико» 1:2, а конкуренты добились нужных для себя результатов.

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    • По итогам пяти матчей во втором дивизионе «пусела» набрала семь очков и идет пока десятой, отпустив в отрыв лидера уже на шесть пунктов. Начала она первенство с выездной мировой против «Лас-Пальмаса», сыграв со счетом 1:1.

    После этого «Вальядолид» с одинаковым результатом по 2:0 переиграл дома «Сарагосу» и в гостях «Луго», а затем коллектив поочередно проиграл «Бургосу» 0:3 на выезде и «Тенерифе» 0:2 в родных стенах.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2018/19. И тогда в рамках Примеры «Вальядолид» набрал четыре очка в играх с «Жироной», победив 1:0 дома и сыграв 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.14.

    К данной игре коллективы подходят с серией из поражений, и максимально будут настроены ее прервать. Наверняка обе команды сыграют осторожно и будут не против поделить очки.

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    «Жирона» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Команды будут настроены прервать серии поражений
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