«Динамо» К сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:30 мск. «Динамо» К — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

Киевляне среди недели были задействованы в Лиге чемпионов. Дома команда Мирчи Луческу расписала сухую мировую с «Бенфикой».

Отрадно, что вернулся в строй Виталий Буяльский. Кроме того, наконец-то восстановился после травмы защитник Никита Бурда, а хавбек Николай Шапаренко отбыл одноматчевую дисквалификацию.

«Динамо» К лидирует в чемпионате Украины, опережая «Шахтер» на три очка. Причем киевляне классно атакуют — 22 гола в 7 матчах.

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С александрийцами динамовцы играют успешно, но натужно. Из пяти последних матчей «Динамо» К выиграло трижды при двух ничьих.

«Александрия»

Эта команда уже успела отличиться в нынешнем чемпионате, обыграв «Шахтер». Так что хитрый Луческу наверняка настроит своих подопечных на эту встречу.

В УПЛ «Александрия» находится на 3 месте, отставая от «горняков» на 2 очка. Правда, атакующие показатели у команды Юрия Гуры скромные — 8 голов в 7 матчах.

Наверняка в этом поединке Гура постарается построить модель игры своей команды аналогично победной встрече с «Шахтером». Тем более, кадровая ситуация в «Александрии» сейчас благополучная.

Помимо лидеров команды Кирилла Ковальца и Максима Третьякова, набирает форму Сергей Гринь. Вот только линия атаки не демонстрирует надлежащей голевой отдачи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.32, на ничью за 5.20, а на «Александрию» — за 9.70.

Киевляне не должны допустить недооценки столь колючего оппонента .

Александрийцы всегда дают бой лидерам, и явно настроены сделать это в этом поединке.

Киевляне постараются сохранить трехочковый отрыв от «Шахтера», и даже в условиях ротации сумеют добиться своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.07.