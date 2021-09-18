«Динамо» К
Киевляне среди недели были задействованы в Лиге чемпионов. Дома команда Мирчи Луческу расписала сухую мировую с «Бенфикой».
Отрадно, что вернулся в строй Виталий Буяльский. Кроме того, наконец-то восстановился после травмы защитник Никита Бурда, а хавбек Николай Шапаренко отбыл одноматчевую дисквалификацию.
«Динамо» К лидирует в чемпионате Украины, опережая «Шахтер» на три очка. Причем киевляне классно атакуют — 22 гола в 7 матчах.
С александрийцами динамовцы играют успешно, но натужно. Из пяти последних матчей «Динамо» К выиграло трижды при двух ничьих.
«Александрия»
Эта команда уже успела отличиться в нынешнем чемпионате, обыграв «Шахтер». Так что хитрый Луческу наверняка настроит своих подопечных на эту встречу.
В УПЛ «Александрия» находится на 3 месте, отставая от «горняков» на 2 очка. Правда, атакующие показатели у команды Юрия Гуры скромные — 8 голов в 7 матчах.
Наверняка в этом поединке Гура постарается построить модель игры своей команды аналогично победной встрече с «Шахтером». Тем более, кадровая ситуация в «Александрии» сейчас благополучная.
Помимо лидеров команды Кирилла Ковальца и Максима Третьякова, набирает форму Сергей Гринь. Вот только линия атаки не демонстрирует надлежащей голевой отдачи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.32, на ничью за 5.20, а на «Александрию» — за 9.70.
Александрийцы всегда дают бой лидерам, и явно настроены сделать это в этом поединке.
Киевляне постараются сохранить трехочковый отрыв от «Шахтера», и даже в условиях ротации сумеют добиться своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.07.