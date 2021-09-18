ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 00:08
    • «Рома» разгромила ЦСКА, «Заря» уступила «Буде-Глимт» в Лиге конференций
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
  • 23:53
    • «Лион» выиграл у «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
  • 23:22
    • Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя
  • 22:33
    • Хет-трик Плотникова помог ЦСКА выиграть у «Спартака»
    Все новости спорта

    Динамовцы возьмут на абордаж «Александрию»?

    «Динамо» К — «Александрия». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, УПЛ, 18 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Александрия
    Прогноз и ставки на «Динамо» К — «Александрия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Киев
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Александрией» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:30 мск. «Динамо» К — «Александрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 19:30 Александрия Александрия
  • Александрия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    «Динамо» К

    Киевляне среди недели были задействованы в Лиге чемпионов. Дома команда Мирчи Луческу расписала сухую мировую с «Бенфикой».

    Отрадно, что вернулся в строй Виталий Буяльский. Кроме того, наконец-то восстановился после травмы защитник Никита Бурда, а хавбек Николай Шапаренко отбыл одноматчевую дисквалификацию.

    «Динамо» К лидирует в чемпионате Украины, опережая «Шахтер» на три очка. Причем киевляне классно атакуют — 22 гола в 7 матчах.

    Все прогнозы на футбол

    С александрийцами динамовцы играют успешно, но натужно. Из пяти последних матчей «Динамо» К выиграло трижды при двух ничьих.

    «Александрия»

    Эта команда уже успела отличиться в нынешнем чемпионате, обыграв «Шахтер». Так что хитрый Луческу наверняка настроит своих подопечных на эту встречу.

    В УПЛ «Александрия» находится на 3 месте, отставая от «горняков» на 2 очка. Правда, атакующие показатели у команды Юрия Гуры скромные — 8 голов в 7 матчах.

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы
  • У кого наибольшие шансы на победу в обновленном турнире?
  • Вчера

    • Наверняка в этом поединке Гура постарается построить модель игры своей команды аналогично победной встрече с «Шахтером». Тем более, кадровая ситуация в «Александрии» сейчас благополучная.

    Помимо лидеров команды Кирилла Ковальца и Максима Третьякова, набирает форму Сергей Гринь. Вот только линия атаки не демонстрирует надлежащей голевой отдачи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.32, на ничью за 5.20, а на «Александрию» — за 9.70.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Киевляне не должны допустить недооценки столь колючего оппонента.

    Александрийцы всегда дают бой лидерам, и явно настроены сделать это в этом поединке.

    Киевляне постараются сохранить трехочковый отрыв от «Шахтера», и даже в условиях ротации сумеют добиться своего. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -0.75 в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Вондроушова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Паолини — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Бронцетти — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Боузкова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Остапенко — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бенчич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» К — «Александрия»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Динамовцы возьмут на абордаж «Александрию»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры