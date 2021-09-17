В пятницу, 17 сентября, в пятом туре испанской Примеры сезона 2021/22 в Виге местный клуб «Сельта» примет «Кадис». Начало — в 22:00 по мск. «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» в прошлом розыгрыше чемпионата Испании заняла восьмую строчку, отстав от еврокубковой зоны всего лишь на пять пунктов, а в этом сезоне идет пока в зоне вылета, имея на счету один балл.

В новом же чемпионате «кельты» в первом туре потерпели домашнее фиаско от действующего чемпиона Испании в лице мадридского «Атлетико», уступив ему со счетом 1:2.

В следующей игре клуб из Виго набрал единственные очки в сезоне, расписав выездную мировую с «Осасуной» 0:0. В последующих двух встречах он только проигрывал, уступив на своем поле 0:1 «Атлетику» и в Мадриде «Реалу» 2:5.

Все прогнозы на футбол

«Сельта» проиграла три последние домашние игры, а до этого у нее было три подряд победы в родных стенах.

«Кадис»

«Кадис» в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблице. В этом же сезоне он набрал два очка и идет в нижней части турнирки.

В первом туре коллектив сыграл вничью на своем поле 1:1 с «Леванте». Затем с таким же счетом завершился его гостевой поединок с «Бетисом», а после этого он только проигрывал.

Еще перед паузой на матчи сборных «желто-синие» проиграли дома «Осасуне» 2:3, а в минувшем туре потерпели фиаско от «Реал Сосьедад» 0:2, играя также на своей территории.

С учетом прошлого сезона «Кадис» не побеждает в семи поединках подряд, проиграв в четырех из них. А вот в гостях у него только одно поражение за шесть встреч чемпионата.

В минувшем сезоне «Сельта» в поединках с «Кадисом» набрала четыре очка, победив 4:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Сельта» — «Кадис»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.58.

На викторию «Кадиса» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.20.

В последнее время «Сельта» дома проблем с «Кадисом» не имела. Плюс к тому же коллективу из Виго необходимо прервать свою неудачную серию. В общем, в данной игре ставим на викторию хозяев минимум в один мяч.