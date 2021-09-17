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    «Кельты» добудут первую викторию в сезоне?

    «Сельта» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Чемпионат Испании, 17 сентября 2021 года

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    Яго Аспас
    В пятницу, 17 сентября, в пятом туре испанской Примеры сезона 2021/22 в Виге местный клуб «Сельта» примет «Кадис». Начало — в 22:00 по мск. «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Сентября 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.90
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    «Сельта»

    «Сельта» в прошлом розыгрыше чемпионата Испании заняла восьмую строчку, отстав от еврокубковой зоны всего лишь на пять пунктов, а в этом сезоне идет пока в зоне вылета, имея на счету один балл.

    В новом же чемпионате «кельты» в первом туре потерпели домашнее фиаско от действующего чемпиона Испании в лице мадридского «Атлетико», уступив ему со счетом 1:2.

    В следующей игре клуб из Виго набрал единственные очки в сезоне, расписав выездную мировую с «Осасуной» 0:0. В последующих двух встречах он только проигрывал, уступив на своем поле 0:1 «Атлетику» и в Мадриде «Реалу» 2:5.

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    «Сельта» проиграла три последние домашние игры, а до этого у нее было три подряд победы в родных стенах.

    «Кадис»

    «Кадис» в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблице. В этом же сезоне он набрал два очка и идет в нижней части турнирки.

    В первом туре коллектив сыграл вничью на своем поле 1:1 с «Леванте». Затем с таким же счетом завершился его гостевой поединок с «Бетисом», а после этого он только проигрывал.

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    • Еще перед паузой на матчи сборных «желто-синие» проиграли дома «Осасуне» 2:3, а в минувшем туре потерпели фиаско от «Реал Сосьедад» 0:2, играя также на своей территории.

    С учетом прошлого сезона «Кадис» не побеждает в семи поединках подряд, проиграв в четырех из них. А вот в гостях у него только одно поражение за шесть встреч чемпионата.

    В минувшем сезоне «Сельта» в поединках с «Кадисом» набрала четыре очка, победив 4:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Сельта» — «Кадис»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.58.

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    На викторию «Кадиса» дают — 6.40, ничья оценена — в 4.20.

    В последнее время «Сельта» дома проблем с «Кадисом» не имела. Плюс к тому же коллективу из Виго необходимо прервать свою неудачную серию. В общем, в данной игре ставим на викторию хозяев минимум в один мяч.

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    «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. «Кельты» добудут первую викторию в сезоне?
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