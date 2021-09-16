«Карабах» сыграет на своем поле с «Базелем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Эта команда в минувшем сезоне не сумела завоевать чемпионский титул. А вот на еврокубки «Карабах» мотивирован всегда.

В своем последнем матче «Карабах» победил. Принципиальную битву с «Нефтчи» команда выиграла (1:2).

В чемпионате Казахстана команда занимает привычное первое место. В ее активе 7 очков по итогам трех сыгранных туров.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Карабах» наверняка даст бой швейцарцам. Тем паче, соперник нестабилен, что выразилось в потере лидерства в чемпионате.

«Базель»

Эта команда способна удивлять, что уже демонстрировала неоднократно. Наверняка выезд в Баку «Базель» рассматривает, как шанс добыть первую победу в турнире.

Вот только в своем чемпионате команда стартовала довольно удачно. Правда, в минувшем туре «Базель» не сумел на выезде обыграть «Лугано» (1:1), и опустился на 2 место.

Наверняка неудача в чемпионате подхлестнет «Базель» на еврокубки. Как минимум, прибавит мотивации на эту встречу.

Впрочем, и без того у команды лучшая атака в Швейцарии. «Базель» в 6 матчах настрелял уже 17 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Карабах» — за 3.40.

Хозяева неплохо атакуют, но стабильности команде явно недостает.

«Базель» неплохо начал чемпионат, к тому же много забивает .

Гости выглядят мощнее, как минимум, в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Базеля» с коэффициентом 2.00.