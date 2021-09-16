«Карабах»
Эта команда в минувшем сезоне не сумела завоевать чемпионский титул. А вот на еврокубки «Карабах» мотивирован всегда.
В своем последнем матче «Карабах» победил. Принципиальную битву с «Нефтчи» команда выиграла (1:2).
В чемпионате Казахстана команда занимает привычное первое место. В ее активе 7 очков по итогам трех сыгранных туров.
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«Карабах» наверняка даст бой швейцарцам. Тем паче, соперник нестабилен, что выразилось в потере лидерства в чемпионате.
«Базель»
Эта команда способна удивлять, что уже демонстрировала неоднократно. Наверняка выезд в Баку «Базель» рассматривает, как шанс добыть первую победу в турнире.
Вот только в своем чемпионате команда стартовала довольно удачно. Правда, в минувшем туре «Базель» не сумел на выезде обыграть «Лугано» (1:1), и опустился на 2 место.
Наверняка неудача в чемпионате подхлестнет «Базель» на еврокубки. Как минимум, прибавит мотивации на эту встречу.
Впрочем, и без того у команды лучшая атака в Швейцарии. «Базель» в 6 матчах настрелял уже 17 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Карабах» — за 3.40.
Хозяева неплохо атакуют, но стабильности команде явно недостает.
Гости выглядят мощнее, как минимум, в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Базеля» с коэффициентом 2.00.