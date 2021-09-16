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    «Базель» одолеет «Карабах»?

    «Карабах» — «Базель». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Базель»
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    Артур Кабрал
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Базелем» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Карабах» — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    Эта команда в минувшем сезоне не сумела завоевать чемпионский титул. А вот на еврокубки «Карабах» мотивирован всегда.

    В своем последнем матче «Карабах» победил. Принципиальную битву с «Нефтчи» команда выиграла (1:2).

    В чемпионате Казахстана команда занимает привычное первое место. В ее активе 7 очков по итогам трех сыгранных туров.

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    «Карабах» наверняка даст бой швейцарцам. Тем паче, соперник нестабилен, что выразилось в потере лидерства в чемпионате.

    «Базель»

    Эта команда способна удивлять, что уже демонстрировала неоднократно. Наверняка выезд в Баку «Базель» рассматривает, как шанс добыть первую победу в турнире.

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала довольно удачно. Правда, в минувшем туре «Базель» не сумел на выезде обыграть «Лугано» (1:1), и опустился на 2 место.

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  • 13/09/2021

    • Наверняка неудача в чемпионате подхлестнет «Базель» на еврокубки. Как минимум, прибавит мотивации на эту встречу.

    Впрочем, и без того у команды лучшая атака в Швейцарии. «Базель» в 6 матчах настрелял уже 17 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Базель» за 2.00, на ничью за 3.40, а на «Карабах» — за 3.40.

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    Хозяева неплохо атакуют, но стабильности команде явно недостает.

    «Базель» неплохо начал чемпионат, к тому же много забивает.

    Гости выглядят мощнее, как минимум, в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Базеля» с коэффициентом 2.00.

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    «Карабах» — «Базель»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. «Базель» одолеет «Карабах»?
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