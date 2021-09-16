«Линкольн Ред Импс»
«Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.
Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.
В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там словацкому «Словану» из Братиславы, потерпев домашнее фиаско 1:3 и расписав мировую вне родных стен 1:1.
Переместившись в Лигу конференций «Линкольн Ред Импс» на последней стадии отбора переиграл латвийскую «Ригу», сыграв вничью 1:1 в гостях и победив по итогам овертайма на своем поле 3:1.
ПАОК
ПАОК в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции, а также выиграл национальный Кубок и благодаря этому стартовал с третьей стадии отбора в ЛК.
На первой стадии квалификации еврокубка клуб из Салоник имел трудности с ирландским «Богемиансом», проиграв 1:2 на выезде, но выиграв в родных стенах 2:0.
Перед самым групповым этапом «черно-белые» не без пробоем справились с хорватской «Риекой», с который дома сыграли вничью 1:1, а в гостях добились победы со счетом 2:0.
Накануне данной игры ПАОК стартовали в чемпионате Греции, где неожиданно в родных стенах потерпел фиаско от «Яннины» — 0:1.
Прогноз и ставка на «Линкольн Ред Импс» — ПАОК
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКА предлагают — 1.20.
На викторию «Линкольна» дают — 14.50, ничья оценена — в 6.40.
Гибралтарцы значительно уступают в классе ПАОКу, но громадная самоотдача и родные стены вполне могут помочь хозяевам добиться сенсации.