В четверг, 16 сентября, в первом туре группового этапа Лиги конференций гибралтарский «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против греческого ПАОКа. Матч начнется в 19:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Линкольн Ред Импс»

«Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.

Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там словацкому «Словану» из Братиславы, потерпев домашнее фиаско 1:3 и расписав мировую вне родных стен 1:1.

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Переместившись в Лигу конференций «Линкольн Ред Импс» на последней стадии отбора переиграл латвийскую «Ригу», сыграв вничью 1:1 в гостях и победив по итогам овертайма на своем поле 3:1.

ПАОК

ПАОК в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции, а также выиграл национальный Кубок и благодаря этому стартовал с третьей стадии отбора в ЛК.

На первой стадии квалификации еврокубка клуб из Салоник имел трудности с ирландским «Богемиансом», проиграв 1:2 на выезде, но выиграв в родных стенах 2:0.

Перед самым групповым этапом «черно-белые» не без пробоем справились с хорватской «Риекой», с который дома сыграли вничью 1:1, а в гостях добились победы со счетом 2:0.

Накануне данной игры ПАОК стартовали в чемпионате Греции, где неожиданно в родных стенах потерпел фиаско от «Яннины» — 0:1.

Прогноз и ставка на «Линкольн Ред Импс» — ПАОК

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКА предлагают — 1.20.

На викторию «Линкольна» дают — 14.50, ничья оценена — в 6.40.

Гибралтарцы значительно уступают в классе ПАОКу, но громадная самоотдача и родные стены вполне могут помочь хозяевам добиться сенсации.