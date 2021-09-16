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    Будет ли сенсация в Гибралтаре?

    «Линкольн Ред Импс» — ПАОК. Прогноз, ставка (к. 4.40) на футбол, Лиги конференций, 16 сентября 2021 года

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    «Линкольн Ред Импс»
    В четверг, 16 сентября, в первом туре группового этапа Лиги конференций гибралтарский «Линкольн Ред Импс» на своем поле сыграет против греческого ПАОКа. Матч начнется в 19:45 по мск. «Линкольн Ред Импс» — ПАОК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Линкольн Ред Импс»

    «Линкольн Ред Импс», представляющий Гибралтар, добился невероятного успеха на евроерене, пробившись в групповой этап, тем самым став первой командой из пятой десятки рейтинга УЕФА, удостоившийся данного успеха.

    Текущий сезон «красные черти» начали с Лиги чемпионов, где смогли пройти «Фолу» из Люксембурга, но уже на следующем этапе дважды проиграли румынскому «Клужу» и отправились в Лигу Европы.

    В этом соревновании гибралтарцы задержались совсем ненадолго, сразу же уступив там словацкому «Словану» из Братиславы, потерпев домашнее фиаско 1:3 и расписав мировую вне родных стен 1:1.

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    Переместившись в Лигу конференций «Линкольн Ред Импс» на последней стадии отбора переиграл латвийскую «Ригу», сыграв вничью 1:1 в гостях и победив по итогам овертайма на своем поле 3:1.

    ПАОК

    ПАОК в прошлом сезоне финишировал на втором месте в чемпионате Греции, а также выиграл национальный Кубок и благодаря этому стартовал с третьей стадии отбора в ЛК.

    На первой стадии квалификации еврокубка клуб из Салоник имел трудности с ирландским «Богемиансом», проиграв 1:2 на выезде, но выиграв в родных стенах 2:0.

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    • Перед самым групповым этапом «черно-белые» не без пробоем справились с хорватской «Риекой», с который дома сыграли вничью 1:1, а в гостях добились победы со счетом 2:0.

    Накануне данной игры ПАОК стартовали в чемпионате Греции, где неожиданно в родных стенах потерпел фиаско от «Яннины» — 0:1.

    Прогноз и ставка на «Линкольн Ред Импс» — ПАОК

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПАОКА предлагают — 1.20.

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    На викторию «Линкольна» дают — 14.50, ничья оценена — в 6.40.

    Гибралтарцы значительно уступают в классе ПАОКу, но громадная самоотдача и родные стены вполне могут помочь хозяевам добиться сенсации.

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    «Линкольн Ред Импс» — ПАОК: прогноз, ставка (4.40), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли сенсация в Гибралтаре?
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