«Лестер» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В самом первом матче нового сезона «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. «Лисы» воспользовались тем, что чемпион играл экспериментальным составом.

Между тем, в АПЛ «Лестер» пока не впечатляет. В минувшую субботу команда Брендана Роджерса проиграла «Ман Сити» на своем поле. «Горожане», как и ожидалось, взяли реванш.

Но куда больше разочаровало гостевое поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:4. «Лестер» очень слабо сыграл в защите, и, к слову, в этом плане у команды постоянно наблюдаются серьезные проблемы.

Календарь и таблица Лиги Европы

В победном матче против «Норвича» (2:1) «Лестер» тоже не убедил, как и в игре против «Вулверхэмптона» (1:0). Возможно, через какое-то время ситуация изменится, но пока что команда Роджерса выглядит так себе.

«Наполи»

Тем временем «Наполи» стартовал в чемпионате Италии с трех побед. Пока что приглашение Лучано Спаллетти на пост главного тренера полностью себя оправдывает.

Более того, в предыдущем туре неаполитанцы одержали волевую победу над «Ювентусом» — 2:1. Пропустить первым, но все равно обыграть «Старую синьору», — это действительно говорит о том, что команда в порядке.

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Перед этим «Наполи» обыграл «Венецию» и «Дженоа». В Генуе было не очень легко, победный гол получилось забить только на последних минутах.

«Наполи» забил в трех матчах шесть мячей.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Наполи» — за 3.20.

Скорее всего, итальянцы не проиграют, а матч получится не самым результативным. Вряд ли здесьь будет забито больше двух мячей.

Ставка — победа «Наполи» или ничья + тотал матча меньше 4,5 за 1.91.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.21.