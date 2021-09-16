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    Сможет ли «Наполи» набрать очки на поле «Лестера»?

    «Лестер» — «Наполи». Прогноз (к. 2.21) и ставки на Лигу Европы 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Наполи»
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    «Наполи» перед матчем с «Лестером» обыграл «Ювентус»
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 16 Сентября 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 22:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Лестер»

    В самом первом матче нового сезона «Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии. «Лисы» воспользовались тем, что чемпион играл экспериментальным составом.

    Между тем, в АПЛ «Лестер» пока не впечатляет. В минувшую субботу команда Брендана Роджерса проиграла «Ман Сити» на своем поле. «Горожане», как и ожидалось, взяли реванш.

    Но куда больше разочаровало гостевое поражение от «Вест Хэма» со счетом 1:4. «Лестер» очень слабо сыграл в защите, и, к слову, в этом плане у команды постоянно наблюдаются серьезные проблемы.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В победном матче против «Норвича» (2:1) «Лестер» тоже не убедил, как и в игре против «Вулверхэмптона» (1:0). Возможно, через какое-то время ситуация изменится, но пока что команда Роджерса выглядит так себе.

    «Наполи»

    Тем временем «Наполи» стартовал в чемпионате Италии с трех побед. Пока что приглашение Лучано Спаллетти на пост главного тренера полностью себя оправдывает.

    Более того, в предыдущем туре неаполитанцы одержали волевую победу над «Ювентусом» — 2:1. Пропустить первым, но все равно обыграть «Старую синьору», — это действительно говорит о том, что команда в порядке.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Перед этим «Наполи» обыграл «Венецию» и «Дженоа». В Генуе было не очень легко, победный гол получилось забить только на последних минутах.

    «Наполи» забил в трех матчах шесть мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.35, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Наполи» — за 3.20.

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    Скорее всего, итальянцы не проиграют, а матч получится не самым результативным. Вряд ли здесьь будет забито больше двух мячей.

    Ставка — победа «Наполи» или ничья + тотал матча меньше 4,5 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.21.

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    «Лестер» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» набрать очки на поле «Лестера»?
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