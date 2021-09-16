16 сентября кипрский «Анортосис» на своем поле примет сербский «Партизан» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Анортосис» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анортосис»

В еврокубковой истории «Анортосиса» есть даже выход в групповую стадию Лиги чемпионов в сезоне 2008/09, но после того клуб из Фамагусты не столь удачен на евроаране.

В последующих евросезонах киприоты более несколько раундов отбора не проходили никогда, а в последние два сезона они прекращали борьбу на первом же сопернике.

В этом году коллектив начал свой путь в Лиге Европы, но там сразу же проиграли в 2-матчевом противостоянии венскому «Рапиду» (2:1 и 0:3) и перебрались в Лигу конференций.

Все прогнозы на Лигу конференций

И на последней стадии отбора третьего евротурнира «Анортосис» прошел «Хапоэль» Беер-Шеву (3:1 и 1:1) и пробился в групповой этап. Накануне он провел первый матч в чемпионате Кипре, который благополучно проиграл.

«Партизан»

Сербский коллектив является постоянным участником евротурниров и пару раз добирался в последнее время до групповых раундов ЛЕ. Причем один раз он даже пробился в плей-офф.

«Партизан» начал свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, в котором был сильней ДАКа из Словакии, одолев соперника дома 1:0, после чего и на выезде одержал викторию 2:0.

После этого команда из столицы Сербии имела непростое противостояние с российским ФК «Сочи», выиграв только по пенальти, а перед самым групповым этапом одолела португальскую «Санта-Клару» (2:0 и 1:2).

При этом в чемпионате Сербии «гробари» после семи проведенных туров турнирную таблицу возглавляют, пока не имея очковых потерь, но «Црвена Звезда» отстает всего лишь на два балла.

Прогноз и ставка на «Анортосис» — «Партизан»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Партизана» предлагают — 2.30.

На викторию «Анортосиса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.30

У данных коллективов все в порядке с результативностью. В этом сезоне они редко когда уходят с поля без точного попадания. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами.