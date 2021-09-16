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    На Кипре будет обмен результативными ударами

    «Анортосис» — «Партизан». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Лиги конференций, 16 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анортосис» — «Партизан»
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    «Партизан»
    16 сентября кипрский «Анортосис» на своем поле примет сербский «Партизан» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 22:00 по мск. «Анортосис» — «Партизан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анортосис»

    В еврокубковой истории «Анортосиса» есть даже выход в групповую стадию Лиги чемпионов в сезоне 2008/09, но после того клуб из Фамагусты не столь удачен на евроаране.

    В последующих евросезонах киприоты более несколько раундов отбора не проходили никогда, а в последние два сезона они прекращали борьбу на первом же сопернике.

    В этом году коллектив начал свой путь в Лиге Европы, но там сразу же проиграли в 2-матчевом противостоянии венскому «Рапиду» (2:1 и 0:3) и перебрались в Лигу конференций.

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    И на последней стадии отбора третьего евротурнира «Анортосис» прошел «Хапоэль» Беер-Шеву (3:1 и 1:1) и пробился в групповой этап. Накануне он провел первый матч в чемпионате Кипре, который благополучно проиграл.

    «Партизан»

    Сербский коллектив является постоянным участником евротурниров и пару раз добирался в последнее время до групповых раундов ЛЕ. Причем один раз он даже пробился в плей-офф.

    «Партизан» начал свой путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, в котором был сильней ДАКа из Словакии, одолев соперника дома 1:0, после чего и на выезде одержал викторию 2:0.

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    • После этого команда из столицы Сербии имела непростое противостояние с российским ФК «Сочи», выиграв только по пенальти, а перед самым групповым этапом одолела португальскую «Санта-Клару» (2:0 и 1:2).

    При этом в чемпионате Сербии «гробари» после семи проведенных туров турнирную таблицу возглавляют, пока не имея очковых потерь, но «Црвена Звезда» отстает всего лишь на два балла.

    Прогноз и ставка на «Анортосис» — «Партизан»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Партизана» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Анортосиса» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.30

    У данных коллективов все в порядке с результативностью. В этом сезоне они редко когда уходят с поля без точного попадания. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами.

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    «Анортосис» — «Партизан»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. На Кипре будет обмен результативными ударами
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