Московский «Спартак» сыграет на своем поле с варшавской «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября 2021 года, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Красно-белые начали выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где они уступили лиссабонской «Бенфике», проиграв в начале августа оба матча со счетом 0:2.

После этого в чемпионате России «Спартак» дома одолел «Урал» со счетом 1:0, но потерял очки на выезде в Тулу, сыграв с местным «Арсеналом» 1:1.

Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

С 10 очками после 7 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-7. Не сыграют травмированные Мелкадзе и Маслов.

«Легия»

Поляки начали свой путь в еврокубках с 1-го отборочного раунда ЛЧ, выбив в первых раундах норвежский «Буде-Глимт» (3:2 в гостях и 2:0 дома) и эстонскую «Флору» (2:1 дома и 1:0 в гостях).

Уступила команда на 3-м этапе квалификации загребскому «Динамо» (1:1 в гостях, 0:1 дома). После этого «Легия» в плей-офф отбора ЛЕ прошла пражскую «Славию» (2:2 в гостях, 2:1 дома).

Два последующих матча в национальном чемпионате «Легия» проиграла на выезде со счетом 0:1, уступив в конце августу «Висле Краков», а после паузы на матча сборных проиграв «Шленску».

Календарь и таблица Лиги Европы

После 5 туров чемпионата Польши «Легия» с 6 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 4-5. Под вопросом участие хавбеков Лукаса Лукиньяса и Бартоша Слиша.

Прогноз и ставка

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Легии» — 4.30.

С польскими клубами «Спартак» в официальных турнирах встречался 6 раз и проиграл им всего 1 матч (4 победы, 1 ничья). Но единственной польской командой, обыгравшей москвичей, является именно «Легия», прошедшая красно-белых в раунде плей-офф ЛЕ в 2011 году (2:2 дома и 3:2 в гостях).

В строй вернулись Промес и Мозес, красно-белые играют дома? так что прогнозируем, что «Спартак» не проиграет .