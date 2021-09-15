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    Все новости спорта

    Устоит ли «Спартак» против «Легии» в Москве?

    «Спартак» — «Легия». Прогноз (к. 2.08) и ставки на Лигу Европы 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Легия»
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    «Спартак»
    Московский «Спартак» сыграет на своем поле с варшавской «Легией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 15 сентября 2021 года, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 15 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:30 Легия Легия
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
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  • Ставка!
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    «Спартак»

    Красно-белые начали выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где они уступили лиссабонской «Бенфике», проиграв в начале августа оба матча со счетом 0:2.

    После этого в чемпионате России «Спартак» дома одолел «Урал» со счетом 1:0, но потерял очки на выезде в Тулу, сыграв с местным «Арсеналом» 1:1.

    Август москвичи завершили домашним поражением от «Сочи» (1:2), а после международного перерыва на своем поле победили «Химки» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    С 10 очками после 7 туров «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 8-7. Не сыграют травмированные Мелкадзе и Маслов.

    «Легия»

    Поляки начали свой путь в еврокубках с 1-го отборочного раунда ЛЧ, выбив в первых раундах норвежский «Буде-Глимт» (3:2 в гостях и 2:0 дома) и эстонскую «Флору» (2:1 дома и 1:0 в гостях).

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    • Уступила команда на 3-м этапе квалификации загребскому «Динамо» (1:1 в гостях, 0:1 дома). После этого «Легия» в плей-офф отбора ЛЕ прошла пражскую «Славию» (2:2 в гостях, 2:1 дома).

    Два последующих матча в национальном чемпионате «Легия» проиграла на выезде со счетом 0:1, уступив в конце августу «Висле Краков», а после паузы на матча сборных проиграв «Шленску».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 5 туров чемпионата Польши «Легия» с 6 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 4-5. Под вопросом участие хавбеков Лукаса Лукиньяса и Бартоша Слиша.

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Легии» — 4.30.

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    С польскими клубами «Спартак» в официальных турнирах встречался 6 раз и проиграл им всего 1 матч (4 победы, 1 ничья). Но единственной польской командой, обыгравшей москвичей, является именно «Легия», прошедшая красно-белых в раунде плей-офф ЛЕ в 2011 году (2:2 дома и 3:2 в гостях).

    В строй вернулись Промес и Мозес, красно-белые играют дома? так что прогнозируем, что «Спартак» не проиграет.

    Обе команды имеют проблемы с защитой, интересна ставка «Обе забьют» за 1.81.

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    «Спартак» — «Легия»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Устоит ли «Спартак» против «Легии» в Москве?
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