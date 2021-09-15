«Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с «Миланом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» очень радует в начале сезона. В своем идеальном составе «мерсисайдцы» показывают просто идеальный футбол.

В минувшее воскресенье команда Юргена Клоппа разорвала на выезде «Лидс» — 3:0. У ворот соперника было неприлично много моментов.

В четырех турах Премьер-лиги «Ливерпуль» потерял только два очка. «Красные» сыграли вничью с «Челси» — 1:1. Но этот разельтат, учитывая силу лондонской команды, вряд ли разочаровал.

«Ливерпуль» в четырех матчах забил девять мячей и лишь однажды пропустил.

«Милан»

Тем временем «Милан» пока тоже не за что критиковать. «Россонери» идеально стартовали в чемпионате.

В предыдущем туре команда Стефано Пиоли уверенно обыграла на своем поле «Лацио» — 2:0. Один из мячей забил вернувшийся после травмы Златан Ибрагимович. Легенда снова в деле.

В конце августа «Милан» разгромил дома «Кальяри» и одержал гостевую победу над «Сампдорией». В игре против «Кальяри» одним из лучших был Оливье Жиру, забивший два мяча.

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При этом не исключено, что Жиру пропустит игру с «Ливерпулем» или выйдет на замену. Француз в начале сентября переболел ковидом. Сложно сказать, готов ли он сейчас играть в таком важном матче.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Милана» — за 6.25.

Очень мощная афиша, но «Милану» все-таки пока далековато до «Ливерпуля». Тем более сейчас, когда в распоряжении Клоппа все основные игроки.

Хозяева одинаково эффективны как в атаке, так и в обороне, поэтому нельзя исключать, что «Милан» проиграет и при этом ни разу не забьет.

Ставка — победа «Ливерпуля» с сухим счетом за 2.83.