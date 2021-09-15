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    «Ливерпуль» у «Милана» с сухим счетом?

    «Ливерпуль» — «Милан». Прогноз (к. 2.83) и ставки на Лигу чемпионов 15 сентября 2021 года

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    «Ливерпуль» в четырех матчах забил девять мячей и лишь однажды пропустил
    «Ливерпуль» сыграет на «Энфилде» с «Миланом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 15 Сентября 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Милан Милан
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» очень радует в начале сезона. В своем идеальном составе «мерсисайдцы» показывают просто идеальный футбол.

    В минувшее воскресенье команда Юргена Клоппа разорвала на выезде «Лидс» — 3:0. У ворот соперника было неприлично много моментов.

    В четырех турах Премьер-лиги «Ливерпуль» потерял только два очка. «Красные» сыграли вничью с «Челси» — 1:1. Но этот разельтат, учитывая силу лондонской команды, вряд ли разочаровал.

    «Ливерпуль» в четырех матчах забил девять мячей и лишь однажды пропустил.

    «Милан»

    Тем временем «Милан» пока тоже не за что критиковать. «Россонери» идеально стартовали в чемпионате.

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    • В предыдущем туре команда Стефано Пиоли уверенно обыграла на своем поле «Лацио» — 2:0. Один из мячей забил вернувшийся после травмы Златан Ибрагимович. Легенда снова в деле.

    В конце августа «Милан» разгромил дома «Кальяри» и одержал гостевую победу над «Сампдорией». В игре против «Кальяри» одним из лучших был Оливье Жиру, забивший два мяча.

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    При этом не исключено, что Жиру пропустит игру с «Ливерпулем» или выйдет на замену. Француз в начале сентября переболел ковидом. Сложно сказать, готов ли он сейчас играть в таком важном матче.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «Милана» — за 6.25.

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    Очень мощная афиша, но «Милану» все-таки пока далековато до «Ливерпуля». Тем более сейчас, когда в распоряжении Клоппа все основные игроки.

    Хозяева одинаково эффективны как в атаке, так и в обороне, поэтому нельзя исключать, что «Милан» проиграет и при этом ни разу не забьет.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с сухим счетом за 2.83.

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    «Ливерпуль» — «Милан»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» у «Милана» с сухим счетом?
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