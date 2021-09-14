14 сентября израильский «Маккаби» из Хайфы на своем поле примет роттердамский «Фейеноорд» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Маккаби» Хайфа — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

«Маккаби» Хайфа текущий евросезон начал в Лиге чемпионов. Так коллектив надолго не задержался, сразу же проиграв противостояние казахскому «Кайрату» — 1:1 и 0:2.

А переместившись в Лигу конференций «зеленые» смогли преодолеть там три раунда отбора и пробились в основную часть турнира. Сперва израильтяне легко прошли тбилисское «Динамо» — 5:1 и 2:1.

Потом настал черед «ХБ Торсхавна» из Фарерских островов (7:2 и 0:1), а перед самым групповым этапом коллектив убрал со своего пути азербайджанский «Нефтчи» — 4:0 и 3:3.

Все прогнозы на Лигу конференций

«Маккаби» после двух туров в чемпионате Израиля имеет в своем активе четыре очка и занимает пятую строчку в таблице.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» сразу же взял старт в Лиге конференций, где на первом этапе отбора имел громадные проблемы с косовской «Дритой», после гостевых 0:0, дома он победил с большим трудом — 3:2.

В последующих же раундах квалификации клуб из Роттердам избегал нервотрепки. Сперва он прошел швейцарский «Люцерн», дважды его обыграв 3:2 и 3:0, а затем выбил шведский «Эльфсборг» — 5:0 и 1:3.

К данной игре нидерландский клуб подходит после выездного поражения от «Утрехта» (1:3) в чемпионате страны. Роттердамцы открыли счет, но не удержали даже ничью.

В турнирной таблице внутреннего первенства «Фейеноорд» набрал шесть очков в трех встречах и расположился на седьмой строчке в общем зачете, но имеет игру в запасе.

Этот поединок будет первым между этими клубами. Ранее они не проводили между собой даже товарняков.

Прогноз и ставка на «Маккаби» Хайфа — «Фейеноорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фейеноорда» предлагают — 2.10.

На викторию «Маккаби» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.40.

Дома «Маккаби» забивает регулярно, а «Фейеноорд» в четырех прошлых выездных матчах провел уже девять мячей. Поэтому вполне можно ожидать, что в очном противостоянии эти команды огорчат друг друга.