«Валенсия» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 сентября в Памплоне, начало — в 17:15 мск. «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» после трех сыгранных матчей имеет в своем активе пять очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.

В первом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Эспаньолом». Домашняя встреча завершилась со счетом 0:0.

В следующей игре команда Ягобы Аррасате снова не пропустила, но и не забила. В матче против «Сельты» тоже была ничья 0:0.

«Осасуну» прорвало в конце августа. Клуб из Памплоны одержал гостевую победу над «Кадисом» со счетом 3:2.

«Валенсия»

«Валенсия» тоже на удивление бодро стартовала. В первых трех турах «летучие мыши» набрали семь очков.

В прошлом месяце «Валенсия» одержала две домашние победы — над «Хетафе» и «Алавесом», забив в общей сложности четыре мяча и ни разу не пропустив. При этом интересно, что в игре против «Хетафе» команда Хосе Бордаласа осталась в меньшинстве уже на третьей минуте.

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Единственная на данный момент гостевая встреча против «Гранады» завершилась вничью 1:1. «Валенсия» отыгралась за несколько минут до финального свистка.

Прогноз и ставка

На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Валенсии» — за 3.22.

Как обычно, в таком матче будет много борьбы и очень мало забитых мячей. Хорошо, если они вообще будут.

Ставка — ничья за 3.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 2.14.