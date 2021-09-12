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    Сможет ли «Валенсия» забить на поле «Осасуны»?

    «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз (к. 3.15) и ставки на чемпионат Испании 12 сентября 2021 года

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    «Валенсия»
    «Валенсия» сыграет на выезде против «Осасуны» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 сентября в Памплоне, начало — в 17:15 мск. «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 17:15 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    «Осасуна» после трех сыгранных матчей имеет в своем активе пять очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.

    В первом туре «Осасуна» сыграла вничью с «Эспаньолом». Домашняя встреча завершилась со счетом 0:0.

    В следующей игре команда Ягобы Аррасате снова не пропустила, но и не забила. В матче против «Сельты» тоже была ничья 0:0.

    «Осасуну» прорвало в конце августа. Клуб из Памплоны одержал гостевую победу над «Кадисом» со счетом 3:2.

    «Валенсия»

    «Валенсия» тоже на удивление бодро стартовала. В первых трех турах «летучие мыши» набрали семь очков.

    В прошлом месяце «Валенсия» одержала две домашние победы — над «Хетафе» и «Алавесом», забив в общей сложности четыре мяча и ни разу не пропустив. При этом интересно, что в игре против «Хетафе» команда Хосе Бордаласа осталась в меньшинстве уже на третьей минуте.

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    Единственная на данный момент гостевая встреча против «Гранады» завершилась вничью 1:1. «Валенсия» отыгралась за несколько минут до финального свистка.

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.15, а победу «Валенсии» — за 3.22.

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    Как обычно, в таком матче будет много борьбы и очень мало забитых мячей. Хорошо, если они вообще будут.

    Ставка — ничья за 3.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,0 за 2.14.

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    «Осасуна» — «Валенсия»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» забить на поле «Осасуны»?
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