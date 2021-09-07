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    Снова малорезультативно, но эффективно?

    Россия — Мальта. Ставка (к. 1.79) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Мальта
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    Валерий Карпин
    7 сентября в Москве сборная России примет сборную Мальты в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Поединок назначен на 21:45 по мск. Россия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 07 Сентября 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 21:45 Мальта Мальта
  • Валлетта
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 8.80
  • 2
  • 17.50
  • Ставка!
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    Россия

    Россияне набрали уже 4 очка в рамках сентябрьских сборов. Благодаря этому в общем зачете группы H команда Валерия Карпина занимает первое место (10 очков), опережая сборную Хорватии по дополнительным показателям.

    Напомним, что 1 сентября сборная России сыграла в нулевую ничью с хорватами, а 5 сентября команда обыграла сборную Кипра со счетом 2:0.

    Всего российский коллектив одержал 3 победы, раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение. Хозяева имею 8 забитых и 4 пропущенных, причем большая часть забитых мячей была оформлена в гостях.

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    В последних четырех официальных поединках у России всего одно поражение.

    Мальта

    После первого матча сбора Мальта улучшила свою позицию, набрав 4 очка. Напомним, что она разгромила Кипр 3:0. Однако после этого ее вернули на место и команда проиграла Словении (0:1).

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    • Итого, у Мальты 4 очка, пятое место в таблице, 3 поражения, ничья и победа. Разница голов составляет -3 при шести забитых и девяти пропущенных.

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  • 04/09/2021

    • Ранее Мальте удалось добиться ничьи со Словакией (2:2). А вот с хорватами (0:3) и россиянами (1:3) в первом круге гости не справились.

    Команда проиграла два последних выездных поединка квалификации с сухим счетом.

    Ставка

    Сборная России считается фаворитом с неприлично низким коэффициентом 1.14. Победу Сборной Мальты букмекеры оценивают коэффициентом 21.0. На ничью можно поставить с котировкой 9.10.

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    В первом круге Россия разобралась с Мальтой на выезде 3:1. В этот раз ничего не должно измениться. Команда Карпина будет настроена на победу, чтобы закрепить лидерство в группе.

    Как бы там ни было, при Карпине Россия играет нерезультативно, но эффективно. Учитывая 2:0 с Кипром и прошлые 3:1 с Мальтой, прогнозируем победу Мальты с форой +2.5 за 1.79.

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    Россия — Мальта: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Снова малорезультативно, но эффективно?
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