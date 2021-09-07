7 сентября в Москве сборная России примет сборную Мальты в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Поединок назначен на 21:45 по мск. Россия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Россияне набрали уже 4 очка в рамках сентябрьских сборов. Благодаря этому в общем зачете группы H команда Валерия Карпина занимает первое место (10 очков), опережая сборную Хорватии по дополнительным показателям.

Напомним, что 1 сентября сборная России сыграла в нулевую ничью с хорватами, а 5 сентября команда обыграла сборную Кипра со счетом 2:0.

Всего российский коллектив одержал 3 победы, раз сыграл вничью и один раз потерпел поражение. Хозяева имею 8 забитых и 4 пропущенных, причем большая часть забитых мячей была оформлена в гостях.

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В последних четырех официальных поединках у России всего одно поражение.

Мальта

После первого матча сбора Мальта улучшила свою позицию, набрав 4 очка. Напомним, что она разгромила Кипр 3:0. Однако после этого ее вернули на место и команда проиграла Словении (0:1).

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Итого, у Мальты 4 очка, пятое место в таблице, 3 поражения, ничья и победа. Разница голов составляет -3 при шести забитых и девяти пропущенных.

Ранее Мальте удалось добиться ничьи со Словакией (2:2). А вот с хорватами (0:3) и россиянами (1:3) в первом круге гости не справились.

Команда проиграла два последних выездных поединка квалификации с сухим счетом.

Ставка

Сборная России считается фаворитом с неприлично низким коэффициентом 1.14. Победу Сборной Мальты букмекеры оценивают коэффициентом 21.0. На ничью можно поставить с котировкой 9.10.

В первом круге Россия разобралась с Мальтой на выезде 3:1. В этот раз ничего не должно измениться. Команда Карпина будет настроена на победу, чтобы закрепить лидерство в группе.