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    Голевой обмен «Балтики» и «Торпедо»?

    «Балтика» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Торпедо»
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    Евгений Калешин
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Балтика»

    «Балтика» начала чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Евгения Калешина в команде сочтены. Но калининградцы улучшили свои результаты.

    На текущий момент у «балтийцев» 11 набранных очков. Команда занимает 11 место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.

    В минувшем туре «Балтика» добыла третью победу подряд. Команда Калешина переиграла «Краснодар-2» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Балтика» в прошлом чемпионате ни разу не уступила торпедовцам. Обе встречи завершились паритетом — 1:1 и 0:0.

    «Торпедо»

    Лучшая команда лиги демонстрирует классный футбол. Александр Бородюк наладил игровые шестеренки, и сейчас именно москвичи видятся главным фаворитом ФНЛ.

    На текущий момент «Торпедо» занимает 1 место с 22 очками в активе. Причем забили подопечные Бородюка 20 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота только 3.

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    • В минувшем туре «Торпедо» вновь добилось победы. Дома торпедовцы просто-таки деклассировали липецкий «Металлург» (7:1).

    Амур Калмыков, оформивший в той встрече хет-трик, возглавил гонку бомбардиров первого дивизиона. На счету форварда 7 точных выстрелов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.65, на ничью за 3.00, а на «Торпедо» — за 3.25.

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    Хозяева находятся на подъеме, и наверняка дадут бой лидеру лиги.

    «Торпедо» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.

    Гости смотрятся крепче оппонента, но и калининградцы доставят неприятности обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Балтика» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен «Балтики» и «Торпедо»?
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