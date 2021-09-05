«Балтика» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» начала чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Евгения Калешина в команде сочтены. Но калининградцы улучшили свои результаты.

На текущий момент у «балтийцев» 11 набранных очков. Команда занимает 11 место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.

В минувшем туре «Балтика» добыла третью победу подряд. Команда Калешина переиграла «Краснодар-2» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Балтика» в прошлом чемпионате ни разу не уступила торпедовцам. Обе встречи завершились паритетом — 1:1 и 0:0.

«Торпедо»

Лучшая команда лиги демонстрирует классный футбол. Александр Бородюк наладил игровые шестеренки, и сейчас именно москвичи видятся главным фаворитом ФНЛ.

На текущий момент «Торпедо» занимает 1 место с 22 очками в активе. Причем забили подопечные Бородюка 20 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота только 3.

В минувшем туре «Торпедо» вновь добилось победы. Дома торпедовцы просто-таки деклассировали липецкий «Металлург» (7:1).

Амур Калмыков, оформивший в той встрече хет-трик, возглавил гонку бомбардиров первого дивизиона. На счету форварда 7 точных выстрелов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.65, на ничью за 3.00, а на «Торпедо» — за 3.25.

Хозяева находятся на подъеме, и наверняка дадут бой лидеру лиги .

«Торпедо» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.

Гости смотрятся крепче оппонента, но и калининградцы доставят неприятности обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.