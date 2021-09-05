«Балтика»
«Балтика» начала чемпионат ужасающе, и еще недавно казалось, что дни Евгения Калешина в команде сочтены. Но калининградцы улучшили свои результаты.
На текущий момент у «балтийцев» 11 набранных очков. Команда занимает 11 место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыков на 5 очков.
В минувшем туре «Балтика» добыла третью победу подряд. Команда Калешина переиграла «Краснодар-2» (2:1).
«Балтика» в прошлом чемпионате ни разу не уступила торпедовцам. Обе встречи завершились паритетом — 1:1 и 0:0.
«Торпедо»
Лучшая команда лиги демонстрирует классный футбол. Александр Бородюк наладил игровые шестеренки, и сейчас именно москвичи видятся главным фаворитом ФНЛ.
На текущий момент «Торпедо» занимает 1 место с 22 очками в активе. Причем забили подопечные Бородюка 20 мячей в 8 матчах, пропустив в свои ворота только 3.
В минувшем туре «Торпедо» вновь добилось победы. Дома торпедовцы просто-таки деклассировали липецкий «Металлург» (7:1).
Амур Калмыков, оформивший в той встрече хет-трик, возглавил гонку бомбардиров первого дивизиона. На счету форварда 7 точных выстрелов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.65, на ничью за 3.00, а на «Торпедо» — за 3.25.
«Торпедо» едет в гости за очками, и наверняка будет активно атаковать.
Гости смотрятся крепче оппонента, но и калининградцы доставят неприятности обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.