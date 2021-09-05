В воскресенье, 5 сентября, в 9-м туре первенства первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против нижнекамского «Нефтехимика». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Акрон» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

«Акрон» в прошлом розыгрыше ФНЛ с большим трудом избежал вылета. В этом сезоне он также ведет борьбу за выживание, находясь на текущий момент с 6 очками на 16 позиции.

Клуб из Тольятти стартовал с поражения, однако затем на протяжении трех встреч не уступал, выиграв одну игру и два поединка сведя мировыми исходами.

В последующих трех матчах коллектив только проигрывал, но все эти фиаско были выездными. В минувшем туре он также вне родных стен прервал серию проигрышей, расписав мировую с «Велесом» 1:1.

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На своей территории «Акрон» выиграл лишь один из 16 предыдущих поединков при восьми ничейных результатах и семи поражениях.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» прошлый сезон ФНЛ завершил на седьмой строке, но шансов на повышение особо не имел. В текущем первенстве на данный момент он идет на 9-й позиции, имея на своем счету 11 баллов.

В прошлое туре клуб из Нижнекамска проиграл на выезде одному из лидеров чемпионата «Оренбургу» со счетом 0:1, что стало его второе подряд поражением с таким результатом.

До этой неудачной серии у «трехцветных» было только одно фиаско за шесть первых игровых дней. Еще в этот период он добыли три виктории и две встречи свели вничью.

На выезде «Нефтехимик» не может выиграть уже на протяжении семи подряд матчей, сыграв в этом отрезке три раза вничью и четыре встречи проиграв.

В прошлом сезоне оба матча выиграли нижнекамцы — 4:3 на выезде и 3:2 дома.

Прогноз и ставка на «Акрон» — «Нефтехимик»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Акрона» — 2.67, победа «Нефтехимика» — 2.74, ничья — 3.14.

Нижнекамцы еще не забивали в этом чемпионате на чужом поле, но сейчас для этого события у них подходящий соперник. Правда, не думаем, что гости смогут сохранить свои ворота на замке. В общем, наша ставка на эту встречу — обе забьют: да.