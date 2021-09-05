«Акрон»
«Акрон» в прошлом розыгрыше ФНЛ с большим трудом избежал вылета. В этом сезоне он также ведет борьбу за выживание, находясь на текущий момент с 6 очками на 16 позиции.
Клуб из Тольятти стартовал с поражения, однако затем на протяжении трех встреч не уступал, выиграв одну игру и два поединка сведя мировыми исходами.
В последующих трех матчах коллектив только проигрывал, но все эти фиаско были выездными. В минувшем туре он также вне родных стен прервал серию проигрышей, расписав мировую с «Велесом» 1:1.
На своей территории «Акрон» выиграл лишь один из 16 предыдущих поединков при восьми ничейных результатах и семи поражениях.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» прошлый сезон ФНЛ завершил на седьмой строке, но шансов на повышение особо не имел. В текущем первенстве на данный момент он идет на 9-й позиции, имея на своем счету 11 баллов.
В прошлое туре клуб из Нижнекамска проиграл на выезде одному из лидеров чемпионата «Оренбургу» со счетом 0:1, что стало его второе подряд поражением с таким результатом.
До этой неудачной серии у «трехцветных» было только одно фиаско за шесть первых игровых дней. Еще в этот период он добыли три виктории и две встречи свели вничью.
На выезде «Нефтехимик» не может выиграть уже на протяжении семи подряд матчей, сыграв в этом отрезке три раза вничью и четыре встречи проиграв.
В прошлом сезоне оба матча выиграли нижнекамцы — 4:3 на выезде и 3:2 дома.
Прогноз и ставка на «Акрон» — «Нефтехимик»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Акрона» — 2.67, победа «Нефтехимика» — 2.74, ничья — 3.14.
Нижнекамцы еще не забивали в этом чемпионате на чужом поле, но сейчас для этого события у них подходящий соперник. Правда, не думаем, что гости смогут сохранить свои ворота на замке. В общем, наша ставка на эту встречу — обе забьют: да.