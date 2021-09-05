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    Нижнекамцы откроют счет забитым мячам на выезде?

    «Акрон» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

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    «Нефтехимик»
    В воскресенье, 5 сентября, в 9-м туре первенства первой российской лиги тольяттинский «Акрон» на своем поле сыграет против нижнекамского «Нефтехимика». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. «Акрон» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2021 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Акрон»

    «Акрон» в прошлом розыгрыше ФНЛ с большим трудом избежал вылета. В этом сезоне он также ведет борьбу за выживание, находясь на текущий момент с 6 очками на 16 позиции.

    Клуб из Тольятти стартовал с поражения, однако затем на протяжении трех встреч не уступал, выиграв одну игру и два поединка сведя мировыми исходами.

    В последующих трех матчах коллектив только проигрывал, но все эти фиаско были выездными. В минувшем туре он также вне родных стен прервал серию проигрышей, расписав мировую с «Велесом» 1:1.

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    На своей территории «Акрон» выиграл лишь один из 16 предыдущих поединков при восьми ничейных результатах и семи поражениях.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» прошлый сезон ФНЛ завершил на седьмой строке, но шансов на повышение особо не имел. В текущем первенстве на данный момент он идет на 9-й позиции, имея на своем счету 11 баллов.

    В прошлое туре клуб из Нижнекамска проиграл на выезде одному из лидеров чемпионата «Оренбургу» со счетом 0:1, что стало его второе подряд поражением с таким результатом.

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    • До этой неудачной серии у «трехцветных» было только одно фиаско за шесть первых игровых дней. Еще в этот период он добыли три виктории и две встречи свели вничью.

    На выезде «Нефтехимик» не может выиграть уже на протяжении семи подряд матчей, сыграв в этом отрезке три раза вничью и четыре встречи проиграв.

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    В прошлом сезоне оба матча выиграли нижнекамцы — 4:3 на выезде и 3:2 дома.

    Прогноз и ставка на «Акрон» — «Нефтехимик»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Акрона» — 2.67, победа «Нефтехимика» — 2.74, ничья — 3.14.

    Нижнекамцы еще не забивали в этом чемпионате на чужом поле, но сейчас для этого события у них подходящий соперник. Правда, не думаем, что гости смогут сохранить свои ворота на замке. В общем, наша ставка на эту встречу — обе забьют: да.

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    «Акрон» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Нижнекамцы откроют счет забитым мячам на выезде?
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