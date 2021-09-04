4 сентября в матче регулярного чемпионата МЛС «Филадельфия Юнион» будет принимать лидера Восточной конференции «Нью-Инглэнд Революшн». Матч состоится на «Тален Энерджи» в Честере и начнется в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

Хозяева выступают в роли пятой команды конференции, у которой 32 очка на счету после 22 поединков — 8 побед, 8 ничьих и 6 поражений. Им больше везет дома, так как 21 очко из 32 набранных они взяли именно на домашнем поле.

«Филадельфия» не проигрывает в домашних стенах 9 поединков, имея 6 побед за этот отрезок. Как раз последнее поражение клуб потерпел на чужом поле, уступив 1:3 «ДС Юнайтед».

Перед этим «Филадельфия Юнион» обыграла с минимальным счетом «Нью-Йорк», а затем сыграла вничью с « Монреалем» (1:1).

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У «Юнион» всего один пропущенный мяч в трех домашних выступлениях. Также команда входит в четверку самых малопропускаемых в Восточной конференции (24).

«Нью-Инглэнд Революшн»

После 23 матчей «Нью-Инглэнд Революшн» лидирует с уверенным отрывом от «Орландо». Разница составляет 14 очков. У гостей 49 баллов на счету, 15 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

В прошлой игре команда обнулила свою 9-матчевую беспроигрышную серию (8 побед и одна ничья). «Революционеры» на выезде проиграли «Нью-Йорк Сити» со счетом 0:2.

До этого команда разгромила «Цинциннати» 4:1, победила «ДС Юнайтед» 3:2 и выиграла у «Торонто» 2:1.

Три из четырех матчей в сезоне «Революшн» потерпели в гостях и до фиаско в матче с «Нью-Йорком» у них было четыре победы подряд.

Прогноз и ставка

Несмотря на лидерство «Нью-Инглэнд» в таблице, фаворитом матча является «Филадельфия» (коэфф. 2.11). На победу «Революшн» предлагают поставить за 3.15. Ничья котируется у букмекеров с коэффициентом 3.85.

В этом сезоне команды встречались дважды. Дома у «Филадельфии» была ничья 1:1, а в домашнем поединке гости одержали победу 2:1.