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    Германия будет играть на крупную победу

    Лихтенштейн — Германия. Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, квалификация ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Германия
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    Томас Мюллер
    2 сентября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 сборная Лихтенштейна примет сборную Германии на «Кибун Парк». Событие начнется в 21:45 по мск. Лихтенштейн — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна является главным неудачником группы J. На ее счету ни одного набранного очка, 3 поражения подряд и 10 пропущенных голов, вследствие чего разница голов составляет -9.

    Единственный мяч команда забила в ворота Исландии, которой она проиграла 1:4. Со счетом 0:5 хозяева проиграли Северной Македонии. Также было минимальное поражение 0:1 от сборной Армении.

    В рамках июньского сбора «красно-синие» со счетом 0:7 проиграли сборной Швейцарии и со счетом 1:5 уступили команде Фарерских островов.

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    Стоит отметить, что команда пропускала еще до перерыва в последних четырех поединках.

    Германия

    Немцы с одним поражением и двумя победами занимают третье место. Это при том, что они являются главными фаворитами в своей группе, но тем не менее первые два места занимают Армения и Северная Македония.

    Германия проиграла македонцам в очной встрече 1:2, вследствие чего находится ниже их. Кроме этого у гостей была невыразительная победа над румынией со счетом 1:0, более крупная «виктория» в матче с Исландией (3:0).

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  • 30/08/2021

    • Напомним, что «Бундестим» выступала Евро-2020, где она дошла до 1/8 финала, выйдя из группы F со второй строчки. В плей-офф команда не смогла пройти Англию, уступив ей 0:2.

    После Евро штаб покинул Йоахим Лев. Теперь сборную будет возглавлять бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

    Прогноз и ставка

    Котировками все сказано — у Лихтенштейна нет шансов на победу. 1.01 дают на победу Германии. У хозяев коэффициент 55.0. Ничья выставлена букмекерами за 27.0.

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    В этом матче Германия просто обязана побеждать с уверенным отрывом. Коллектив Флика таким образом может выйти на второе место, поскольку Армения вполне может потерять очки в матче с Северной Македонией.

    Таким образом, главная цель немцев в этой игре — крупная победа, которая позволит набрать 3 очка и значительно улучшить разницу мячей. Лихтенштейн проиграл Швейцарии 0:7, пропустил 5 голов от македонцев и 4 от исландцев. Германии по силам добиться тех же результатов. Прогноз и ставка — победа Германии с форой -5 за 2.10.

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    Лихтенштейн — Германия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Германия будет играть на крупную победу
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