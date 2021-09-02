2 сентября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 сборная Лихтенштейна примет сборную Германии на «Кибун Парк». Событие начнется в 21:45 по мск. Лихтенштейн — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна является главным неудачником группы J. На ее счету ни одного набранного очка, 3 поражения подряд и 10 пропущенных голов, вследствие чего разница голов составляет -9.

Единственный мяч команда забила в ворота Исландии, которой она проиграла 1:4. Со счетом 0:5 хозяева проиграли Северной Македонии. Также было минимальное поражение 0:1 от сборной Армении.

В рамках июньского сбора «красно-синие» со счетом 0:7 проиграли сборной Швейцарии и со счетом 1:5 уступили команде Фарерских островов.

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Стоит отметить, что команда пропускала еще до перерыва в последних четырех поединках.

Германия

Немцы с одним поражением и двумя победами занимают третье место. Это при том, что они являются главными фаворитами в своей группе, но тем не менее первые два места занимают Армения и Северная Македония.

Германия проиграла македонцам в очной встрече 1:2, вследствие чего находится ниже их. Кроме этого у гостей была невыразительная победа над румынией со счетом 1:0, более крупная «виктория» в матче с Исландией (3:0).

Напомним, что «Бундестим» выступала Евро-2020, где она дошла до 1/8 финала, выйдя из группы F со второй строчки. В плей-офф команда не смогла пройти Англию, уступив ей 0:2.

После Евро штаб покинул Йоахим Лев. Теперь сборную будет возглавлять бывший наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Прогноз и ставка

Котировками все сказано — у Лихтенштейна нет шансов на победу. 1.01 дают на победу Германии. У хозяев коэффициент 55.0. Ничья выставлена букмекерами за 27.0.

В этом матче Германия просто обязана побеждать с уверенным отрывом. Коллектив Флика таким образом может выйти на второе место, поскольку Армения вполне может потерять очки в матче с Северной Македонией.