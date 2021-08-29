В третьем туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Боруссию» М. Матч пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 29 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

Новый сезон берлинская команда встретила матчем 1/32 финала Кубка Германии. В гостевой игре с «Тюркгючу Мюнхен» из Третьей лиги «Унион» оформил победу (1:0).

В первом матче Бундеслиги берлинцы дома скатали ничью с «Байером» (1:1), а затем была встреча в квалификации Лиги конференций, в которой немецкий коллектив разгромил «КуПС» из Финляндии (4:0).

Второй поединок в чемпионате Германии подопечные Урса Фишера провели против «Хоффенхайма». В Зинсхайме гости разошлись с «деревенскими» миром (2:2).

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На этой неделе «Унион» также сыграл ответный матч против финского «КуПСА» в Лиге конференций. Встреча в Берлине закончилась безголевой ничьей (0:0).

«Боруссия» М

В минувшем сезоне коллектив из Менхенгладбаха финишировал восьмым и лишил себя еврокубков. Поэтому в новом футбольном году «Боруссия» М успела провести только 3 встречи.

Дебютный матч сезона команда Ади Хюттера сыграла в 1/32 финала Кубка страны, где ее соперником был «Кайзерслаутерн». В этом поединке «Гладбах» победил минимально (1:0).

В двух играх чемпионата Германии «Боруссия» М набрала 1 балл. С разницей забитых/пропущенных 1:5 она занимает 16-е место в таблице.

В первом туре коллектив Ади Хюттера сумел достойно выступить против «Баварии» (1:1). А вот 21 августа «Гладбах» в Леверкузене был раздавлен «Байером» (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Униона» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.42, а на победу «Боруссии» М — 2.86.

В нынешнем сезоне «Унион» старается играть в атакующий футбол. У коллектива Фишера получается много забивать, а вот «Гладбах» пока не может похвастаться результативным матчем.