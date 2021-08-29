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    Сколько времени команды возьмут на раскачку в Берлине?

    «Унион» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка (к. 4.02) на футбольный матч немецкой Бундеслиги 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Боруссия» М
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    Юлиан Рюэрсон
    В третьем туре чемпионата Германии «Унион» будет принимать «Боруссию» М. Матч пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 29 августа. Начало встречи — в 16:30 мск. «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Унион»

    Новый сезон берлинская команда встретила матчем 1/32 финала Кубка Германии. В гостевой игре с «Тюркгючу Мюнхен» из Третьей лиги «Унион» оформил победу (1:0).

    В первом матче Бундеслиги берлинцы дома скатали ничью с «Байером» (1:1), а затем была встреча в квалификации Лиги конференций, в которой немецкий коллектив разгромил «КуПС» из Финляндии (4:0).

    Второй поединок в чемпионате Германии подопечные Урса Фишера провели против «Хоффенхайма». В Зинсхайме гости разошлись с «деревенскими» миром (2:2).

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    На этой неделе «Унион» также сыграл ответный матч против финского «КуПСА» в Лиге конференций. Встреча в Берлине закончилась безголевой ничьей (0:0).

    «Боруссия» М

    В минувшем сезоне коллектив из Менхенгладбаха финишировал восьмым и лишил себя еврокубков. Поэтому в новом футбольном году «Боруссия» М успела провести только 3 встречи.

    Дебютный матч сезона команда Ади Хюттера сыграла в 1/32 финала Кубка страны, где ее соперником был «Кайзерслаутерн». В этом поединке «Гладбах» победил минимально (1:0).

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  • 23/08/2021

    • В двух играх чемпионата Германии «Боруссия» М набрала 1 балл. С разницей забитых/пропущенных 1:5 она занимает 16-е место в таблице.

    В первом туре коллектив Ади Хюттера сумел достойно выступить против «Баварии» (1:1). А вот 21 августа «Гладбах» в Леверкузене был раздавлен «Байером» (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Униона» оценивается в 2.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.42, а на победу «Боруссии» М — 2.86.

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    В нынешнем сезоне «Унион» старается играть в атакующий футбол. У коллектива Фишера получается много забивать, а вот «Гладбах» пока не может похвастаться результативным матчем.

    Но в очной встрече с берлинцами у «Боруссии» будет шанс проявить себя, так как для подопечных Хюттера это равный по силе соперник. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют в первом тайме за 4.02.

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    «Унион» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (4.02), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Сколько времени команды возьмут на раскачку в Берлине?
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